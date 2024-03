Dans le classement mondial de la qualité de vie, Beyrouth se retrouve à une position qui interpelle, occupant le 184e rang sur 241 villes à l’échelle mondiale et le 14e parmi ses homologues arabes selon l’étude Mercer 2023. Cet emplacement traduit une réalité contrastée où, malgré les richesses culturelles et historiques de la ville, les défis socio-économiques pèsent lourdement sur le quotidien des habitants.

Le positionnement de Beyrouth, reculant de 26 places depuis le dernier classement de 2019, révèle les impacts cumulatifs de la crise financière, de l’instabilité politique, et d’autres problématiques systémiques. Comparée à des villes de pays à revenus intermédiaires similaires, la capitale libanaise s’affiche en retrait, suggérant des difficultés plus prononcées dans les domaines évalués par l’enquête : biens de consommation, environnement économique, logement, considérations médicales et sanitaires, environnement naturel, loisirs, et autres.

Les villes arabes dominent les classements régionaux, avec Dubaï, Abu Dhabi et Doha qui s’imposent dans le peloton de tête, reflétant une meilleure qualité de vie par rapport à leurs voisines. La descente de Beyrouth, bien qu’elle soit contextuelle et impactée par des circonstances exceptionnelles, nécessite une introspection profonde et un engagement renouvelé des décideurs pour améliorer les conditions de vie.

Sur le plan mondial, la comparaison de la qualité de vie à Beyrouth avec celle de villes dans des contextes similaires comme Caracas au Venezuela ou Bichkek au Kirghizistan souligne l’universalité de certaines difficultés urbaines, mais aussi les opportunités d’apprendre des pairs internationaux. Le fait que Beyrouth surpasse Islamabad au Pakistan et Yaoundé au Cameroun peut être vu comme un signe encourageant, mais être moins attrayante que des villes dans des pays confrontés à des défis similaires n’est guère rassurant.

L’étude Mercer, utilisée par les entreprises multinationales pour évaluer les indemnités de détachement à l’étranger, souligne l’importance de fournir des analyses précises pour la prise de décisions stratégiques. Pour Beyrouth, cela implique une nécessité de développer des stratégies ciblées pour améliorer les conditions de vie, attirer et retenir les talents, et, à terme, revitaliser son économie.

L’ambition de remonter dans le classement nécessitera un travail acharné sur plusieurs fronts, notamment en réformant le secteur de la santé, en renforçant l’infrastructure publique et les services de transport, et en assurant un environnement politique stable et pacifié. Il faudra aussi s’atteler à renforcer l’éducation et les loisirs, des piliers essentiels pour améliorer la qualité de vie des citoyens et des expatriés.