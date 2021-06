Le 5 juin 2021, un rassemblement mondial pour sauver le Liban est prévu à 15h en France Parvis des Droits de l’Homme – Trocadéro – Paris et simultanément avec 6 autres pays : Liban, Suisse, Angleterre, Canada, Australie et Etats-Unis.

Communiqué de Presse :



Nous, Libanais libres et indépendants, refusons que la classe politique qui dirige notre pays, nous mette à genoux.

Nous, Libanais libres et indépendants, refusons d’être pris en otage par une classe politique corrompue ; refusons que soit détruite l’identité du Liban.

Nous, enfants du « Pays Message », berceau de la coexistence intercommunautaire et terre d’ouverture, appelons à l’unité pour clamer d’une seule voix notre refus de voir le Liban se transformer en une menace pour la paix et la sécurité.

C’est pourquoi nous réclamons : L’intervention des Nations-Unies pour protéger la paix civile, pour une période transitoire durant laquelle sera constitué un gouvernement de salut national formé d’indépendants reconnus pour leur probité, leurs compétences dans leurs domaines respectifs et leur courage.



Ce gouvernement de salut national aura pour mission :

1. L’application de toutes les résolutions du Conseil de Sécurité ;

2. la réclamation de la Neutralité Positive du Liban ;

3. la rédaction d’une nouvelle loi électorale plus juste et représentative, permettant le vote électronique aux résidents et expatriés et la tenue d’élections sous l’égide des Nations-Unies ;

4. l’établissement d’un plan exhaustif pour le redressement des finances de l’État et la récupération des sommes spoliées à l’État et au peuple libanais.







