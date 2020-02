Nous abaissons nos notes parce que nous pensons que la restructuration ou le non-paiement de la dette publique libanaise est pratiquement certain, quel que soit le délai spécifique de défaut. Une restructuration potentielle pourrait, par exemple, inclure une offre d’échange échangeant des obligations 2020 contre des titres à plus longue échéance, comme l’a proposé la Banque du Liban (BdL) début janvier (mais plus tard retiré). Nous considérons que cette offre d’échange est synonyme de difficultés et équivaut à une défaillance, car les investisseurs qui choisissent de participer recevraient probablement moins que la promesse initiale des titres.



Les échéances à venir de l’euro-obligation libanaise s’élèveront à 1,2 milliard de dollars américains en mars, 700 millions de dollars en avril et 600 millions de dollars en juin. Alors que nous prévoyons toujours que les réserves de change brutes de la Banque du Liban (BdL) resteront suffisantes pour assurer le service de la dette publique à court terme, les pressions de financement ont augmenté, ainsi que l’opposition sociale et politique croissante au remboursement de la dette. La dette du gouvernement central du Liban s’élevait à environ 169% du PIB à la fin de 2019.



Le modèle de financement du gouvernement s’est effondré à la suite d’importantes sorties de dépôts du système bancaire. En 2019, le total des dépôts des clients a diminué de 15,7 milliards de dollars (9% du total des dépôts). Le taux de dollarisation des dépôts est passé à 76% à la fin de 2019, contre 71% un an plus tôt, alors que les résidents cherchaient à convertir la monnaie locale en dollars alors que la confiance dans le système financier et la parité monétaire s’évaporait. La ruée sur les dépôts aurait pu être plus sévère, sans les restrictions sur les retraits et les transferts de devises imposés par les banques. La croissance des dépôts des non-résidents et du total avait, par le passé, fourni une source fiable de financement pour le compte courant et les déficits budgétaires, respectivement.



Le nouveau gouvernement a décidé d’engager le FMI pour une assistance technique, y compris une mise à jour sur l’analyse de la viabilité de la dette du Liban. Nous pensons que cet exercice permettra au gouvernement d’étudier la portée et la forme potentielles de la restructuration de la dette et son impact sur les différentes parties prenantes.



Jusqu’à présent, les autorités ont déclaré qu’elles n’avaient pas contacté le FMI pour un programme financé, peut-être en raison de la réticence politique à accepter des politiques d’ajustement sévères telles que la libéralisation du taux de change. Profil institutionnel et économique: nous considérons la gouvernance et l’efficacité institutionnelle du Liban comme très faibles

Nous prévoyons que les troubles sociaux, une économie en contraction et l’intensification des pressions sur les liquidités dans le secteur privé rendront politiquement difficile le remboursement des créanciers en 2020.



De profondes divisions sectaires dans le système politique et des risques élevés pour la sécurité régionale continueront à notre avis d’entraver l’élaboration des politiques.



Des statistiques récentes et révisées montrent que le Liban est en récession depuis 2018. Nous prévoyons qu’une forte réduction de l’investissement privé et de la consommation réduira encore la production économique de 10% en termes réels cette année.



Le nouveau gouvernement formé le 21 janvier 2020, sous la direction du Premier ministre Hassan Diab, est confronté à une tâche ardue pour lutter contre le fardeau insoutenable de la dette et des intérêts, les pénuries d’énergie, la corruption et d’autres demandes pressantes de la société. Le vaste plan de sauvetage du gouvernement a adopté un vote de confiance au Parlement le 12 février 2020.

Après le vote, le gouvernement a demandé au FMI une assistance technique et un plan économique plus large. À notre avis, l’engagement avec le FMI est la première étape vers un exercice complexe de restructuration de la dette. La population n’acceptera probablement pas de sévères mesures d’austérité et de pénurie de dollars tandis que les créanciers institutionnels continuent d’être remboursés. De plus, les réformes potentielles à ce stade peuvent ne pas être suffisantes pour résoudre fondamentalement les fortes tensions financières et économiques.



Nous voyons des contraintes à long terme sur le profil institutionnel et économique du Liban, résultant en grande partie d’un environnement politique fragmenté organisé selon des principes confessionnels. Les pressions se sont intensifiées depuis l’année dernière, car un vide politique prolongé et une gouvernance faible ont entraîné une baisse de la confiance des déposants, un manque de disponibilité des devises et une faible activité économique. Des manifestations à grande échelle ont éclaté dans tout le pays depuis début octobre 2019.



Nous estimons que la croissance du PIB réel a diminué de 4% en 2019, après une baisse de 1,9% en 2018. Le crédit au secteur privé s’est contracté de 15% en glissement annuel en 2019 dans un contexte de faible demande intérieure et de retraits de dépôts. L’investissement privé a souffert, comme en témoigne une baisse de 30% ou plus des permis de construction et des livraisons de ciment en 2019. Après trois trimestres de reprise prometteuse des arrivées de touristes, en particulier du Golfe, le quatrième trimestre de 2019 a vu les arrivées chuter de 30% après le début des manifestations.



Nous prévoyons maintenant une baisse du PIB réel de 10% en 2020, dans l’hypothèse d’un environnement de protestations sporadiques, d’incertitude sur les conditions financières et de contrôles continus des capitaux restreignant la capacité d’importer des marchandises. Nous prévoyons que le déficit du compte courant diminuera fortement pour s’établir à environ 8% du PIB en 2020, contre 22% en 2019, en grande partie à cause des pénuries de devises.



Actuellement, nous n’intégrons dans nos prévisions aucun décaissement des 11 milliards de dollars de fonds promis lors de la conférence CEDRE car ces fonds sont subordonnés à la mise en œuvre de réformes structurelles.



Nous prévoyons également que les risques pour la sécurité extérieure resteront élevés. Le conflit syrien s’est apaisé, mais n’a pas encore été résolu, et nous espérons que les trajectoires politiques, sécuritaires et économiques du Liban resteront liées à celles de son plus grand voisin. Il existe également un risque croissant d’intensification des tensions entre le Hezbollah et Israël au milieu des tensions croissantes entre l’Iran et les États-Unis. En outre, les banques libanaises risquent d’être affectées par une nouvelle intensification des sanctions contre le Hezbollah.