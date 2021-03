Le président syrien Bachar el Assad ainsi que son épouse Asma auraient été testés positifs au coronavirus COVID19, indique un communiqué de la présidence syrienne.

Le communiqué indique qu’ils sont tous les 2 pour l’heure en bonne santé, dans un état stable et n’auraient ressenti que des symptômes décrits comme légers.

Selon le texte rendu public, le président syrien se maintiendra en quarantaine à domicile pour 2 ou 3 semaines tout en poursuivant l’exercice du pouvoir. Les époux Assad appellent la population syrienne à la prudence et à prendre toutes les mesures de précaution possibles, saluant par ailleurs le corps médical, décrit comme étant en première ligne pour affronter la pandémie.

Selon les informations publiques, la Syrie compterait 15 981 personnes contaminées par le covid19, dont 10 374 personnes guéries et 1 063 personnes qui en seraient décédées, des chiffres qui seraient toutefois bien en-dessous de la situation réelle avec un système médical et sanitaire largement impacté par la guerre civile et par les sanctions visant le régime syrien.