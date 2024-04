Pascal Sleiman, enlevé dimanche dernier dans des circonstances dramatiques qui ont ému l’opinion publique et suscité une vague de protestations à travers le Liban, serait en bonne santé. Les autorités rassurent qu’il n’y a aucune intention de lui nuire personnellement. Les investigations en cours indiquent que les ravisseurs appartiendraient à un gang spécialisé dans le vol de voitures, écartant ainsi la piste d’un motif politique qui avait été initialement suspecté par de nombreux observateurs et membres de la communauté. 4 ressortissants syriens auraient déjà été arrêtés

Dans un tournant significatif de l’enquête, les agents de renseignement de l’armée ont localisé à Tripoli le véhicule utilisé pour l’enlèvement de Sleiman. Cette découverte pourrait s’avérer cruciale pour tracer les mouvements des ravisseurs et faciliter la libération de l’otage.

La situation reste tendue, et les efforts pour sécuriser la libération de Sleiman se poursuivent sans relâche. Les forces de sécurité libanaises, en coordination avec les autorités syriennes et d’autres acteurs régionaux, travaillent contre la montre pour résoudre cette affaire délicate et assurer le retour en sécurité de Sleiman auprès de sa famille et de ses proches.

Cet incident souligne la persistance des défis de sécurité auxquels le Liban est confronté, notamment en ce qui concerne les enlèvements criminels et les activités transfrontalières de bandes organisées. La réaction rapide et les mesures prises par l’armée libanaise et les services de renseignement témoignent de leur détermination à combattre ces menaces et à protéger les citoyens.

Par ailleurs, un mouvement de grève a lieu dans certaines régions libanaises, avec notamment la fermeture de nombreux magasins de la région de Jbeil.