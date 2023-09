L’explosion dévastatrice du port de Beyrouth en août 2020 a marqué un chapitre sombre de l’histoire du Liban. Bien que les enquêtes officielles aient conclu à un accident causé par le stockage négligent de nitrate d’ammonium, des théories et des spéculations ont émergé quant aux véritables circonstances de cette tragédie. Parmi ces théories, celle liée à l’explosion au conflit en Syrie et aux acteurs régionaux majeurs tels que le Hezbollah et Israël. Dans cet article, nous explorerons les éléments de cette théorie et son impact sur la compréhension de l’explosion.

Contexte : La Guerre en Syrie et les Acteurs Régionaux

Le début des années 2010 a vu la montée en puissance de l’État islamique (Daech) en Syrie, conduisant à une guerre brutale entre les forces du gouvernement de Bachar el-Assad et les groupes rebelles. Dans ce contexte, le gouvernement syrien a été accusé d’utiliser des armes chimiques interdites, suscitant des menaces de représailles de la part de l’Occident, en particulier des États-Unis.

La théorie suggère que pour contourner les sanctions et les restrictions concernant les produits chimiques, le nitrate d’ammonium aurait été importé au Liban, spécifiquement au port de Beyrouth, en vue de son utilisation en Syrie. Le Hezbollah aurait joué un rôle dans le transport de ces matériaux vers la Syrie, où les forces syriennes les auraient utilisés pour fabriquer des bombes contre Daech.

Les Éléments de la Théorie

Selon la théorie, le drame s’est intensifié lorsque les tensions entre Israël et le Hezbollah ont culminé. Lorsque des avions de chasse israéliens auraient ciblé un dépôt d’armes présumé du Hezbollah au port de Beyrouth, la détonation du nitrate aurait provoqué l’explosion catastrophique. Cette version des événements a alimenté les spéculations selon lesquelles l’explosion n’était pas accidentelle, mais plutôt le résultat d’une attaque délibérée. Les témoignages des Beyrouthins, des habitants du Metn, de Jounieh et d’Adma ne manquent pas d’avoir soit entendu soit vu les avions de chasse israéliens avant et après l’explosion.

Complexité et Conséquences

L’explosion du port de Beyrouth a eu des conséquences dévastatrices, causant des pertes humaines (plus de 220 morts et plus de 6600 blessés) et des dégâts matériels massifs, forçant des dizaines de milliers de maisons et d’appartements à être abandonnés. L’aspect complexe de cette théorie est que, même si elle soulève des questions légitimes, elle repose sur des spéculations et des informations difficiles à vérifier. Les enjeux politiques et géopolitiques de la région, ainsi que les réticences à partager des preuves sensibles, compliquent davantage la quête de la vérité. L’engagement de l’Occident envers Israël et sa guerre contre l’impérialisme chiite au Moyen-Orient élimine le témoignage de la production des images satellites que l’Occident détient et qui témoigneraient de la présence des avions de chasse israéliens. De même, la Russie a envoyé au juge libanais des images satellites avant et après l’explosion, mais par ironie, n’a pas envoyé les images pendant l’explosion. Les premières paroles du président américain Trump et du Premier ministre israélien Netanyahu, rapidement étouffées et supprimées par la suite en raison de l’ampleur des dégâts, ne laissent aucune place à l’ambiguïté quant à une éventuelle attaque israélienne ou à l’utilisation d’une bombe ou d’un missile.

Les pressions furent grandes sur l’Etat libanais et son armée pour étouffer l’affaire avec le témoignage des images radars pour les avions de chasse israéliens. Ce qui est étonnant est que le hezbollah par son comportement bloquant toute justice au Liban a sauvé Israël d’une accusation majeure, probablement ne voulant pas rentrer dans un conflit majeur contre Israël, ayant déjà eu l’expérience de la guerre de 2006. Les politiciens libanais au plus haut niveau en charge à l’époque de la gestion du pays, étaient aussi implicitement d’accord pour ce stockage secret de nitrate au port de Beyrouth, sans en examiner les risques probablement par incompétence et par facilité de stockage. L’exportation du nitrate vers la Syrie était implicitement voulue par eux vu leur approbation de la guerre contre Daech en Syrie et par la suite au Liban dans la chaine l’anti Liban.

Conclusion

L’explosion du port de Beyrouth demeure une tragédie sans précédent dans l’histoire du Liban. Alors que des théories alternatives, telles que celle liée au conflit en Syrie et à des acteurs régionaux, émergent, il est crucial de mener des enquêtes impartiales et transparentes pour établir les faits. La souffrance du peuple libanais nécessite une compréhension précise des circonstances entourant cet événement afin de rendre justice aux victimes et d’empêcher de futures catastrophes similaires. En fin de compte, la vérité doit prévaloir pour que la région puisse aller de l’avant vers la stabilité et la paix.

Malheureusement du fait de l’implication de tous les acteurs libanais, syriens, israéliens et hezbollah dans ce drame, il est fort probable qu’aucune justice ne soit faite ni au Liban ni à l’international pour aboutir à la vérité des faits.