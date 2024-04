Le contexte actuel au Sud-Liban est marqué par des tensions croissantes. Ces tensions font suite à une frappe aérienne israélienne en Syrie, qui a entraîné des représailles du Hezbollah. Dans ce contexte volatile, la FINUL joue un rôle crucial pour maintenir la paix et la stabilité dans la région.

Le porte-parole de la FINUL, Andrea Tenenti, a tenu à rappeler la neutralité de la force onusienne et son engagement à ne soutenir aucune partie. Il a également souligné que la mission de la FINUL est de mettre en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité, qui appelle à un cessez-le-feu et au retrait des forces israéliennes du Liban.

M. Tenenti a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à éviter les actions qui pourraient aggraver la situation. Il a également souligné l’importance du dialogue et de la coopération entre les différentes parties prenantes pour parvenir à une solution pacifique et durable.

Cette information fait suite à l’interception à plusieurs reprises de véhicules de la FINUL qui se seraient perdus. Un incident a eu lieu cette semaine même lors qu’un de ces véhicules s’est engagé dans une rue de la banlieue Sud de Beyrouth, bien loin de la zone de déploiement des forces internationales.

En plus de l’appel au calme et à la retenue, M. Tenenti a également abordé les points suivants :