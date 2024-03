Tragédie à Gaza, inquiétudes au Sud du Liban (An Nahar)

Publicité

L’attaque survenue dans la région de Douar al-Nabulsi à Gaza a eu des conséquences dévastatrices, avec des dizaines de victimes palestiniennes innocentes. Cet événement tragique a non seulement exacerbé la situation déjà désastreuse à Gaza mais a également suscité des craintes d’une escalade significative dans le sud du Liban. Cette région n’a jamais vraiment connu de calme et fait face à une expansion dangereuse des hostilités. Les commentaires récents de Benjamin Netanyahu, promettant des frappes contre le Hezbollah et ses dirigeants dans le sud du Liban, n’ont fait qu’ajouter à l’anxiété.

“L’accord de Ramadan”

Les discussions multilatérales en cours entre les capitales impliquées dans les médiations régionales pour instaurer une trêve à Gaza étaient fondées sur l’espoir libanais d’extension de cette trêve au sud du Liban. Cette perspective était soutenue par des déclarations du Hezbollah, non démenties, signalant une volonté d’arrêter les hostilités si Hamas à Gaza faisait de même. Les déclarations de Najib Mikati à Reuters soulignent l’importance de ces discussions et la possibilité d’une cessation des hostilités militaires à Gaza, nommée “l’accord de Ramadan”, laissant présager des négociations pour une stabilisation durable dans le sud du Liban.

L’ombre d’une invasion terrestre israélienne

Les craintes d’une invasion terrestre israélienne au Liban au printemps sont alimentées par des déclarations de responsables américains et des rapports de CNN sur les plans d’Israël pour une opération militaire possible dans les mois à venir. Bien qu’aucune décision finale n’ait été prise, l’inquiétude grandit parmi les responsables américains et les analystes de renseignement quant à la possibilité d’une telle escalade.

Mouvement diplomatique et réponses à la crise

Publicité

La visite du ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, à Beyrouth, ainsi que celle du conseiller principal du ministère britannique de la Défense pour le Moyen-Orient, le maréchal Martin Sampson, mettent en évidence les efforts diplomatiques continus pour désamorcer la situation. Ces visites soulignent l’importance d’une solution diplomatique et le rôle crucial de la communauté internationale dans la recherche d’une résolution au conflit israélo-palestinien, essentielle pour la stabilité régionale.

Sur le terrain

Sur le terrain, la situation reste volatile, avec des frappes aériennes israéliennes sur le Liban et des ripostes du Hezbollah, marquant une escalade dangereuse dans la région. La destruction et les pertes en vies humaines accentuent l’urgence d’une solution diplomatique pour éviter une guerre ouverte.