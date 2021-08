Un tanker iranien à destination du Liban serait arrivé au canal de Suez, indique une agence de presse iranienne Mehr News. La chaine Al Manar indique, de son côté, que le navire se trouverait déjà en Mer Méditerranée.

Cette information intervient alors que le premier ministre désigné Najib Mikati a indiqué à la chaine de télévision Al Haddad qu’il ne laissera pas le Liban être exposé à de nouvelles sanctions économiques.

Pour sa part, le dirigeant du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, avait mis en garde les Etats-Unis et Israël contre toute interception du navire, considérant même qu’il s’agissait d’un territoire désormais libanais et indiquant que sa cargaison est à destination de tous les libanais et non seulement de la communauté chiite. Pour l’heure, les autorités libanaises n’ont pas donné leur agrément officiel en vue de voir la cargaison de fioul être déchargée.

Un troisième tanker serait actuellement en train d’être chargé en fioul à destination du Liban, indiquent également des sources proches du mouvement chiite, alors que le Liban continue à subir d’importantes pénuries de carburant.

Ces tankers seraient affrétés par des hommes d’affaires libanais et payés en livre libanaise, avait précisé le chef du Hezbollah lors de son annonce de leur envoi prochain.

Par ailleurs, le Liban devrait recevoir d’ici le 12 septembre, une cargaison de fioul exclusivement réservée à destination des centrales de l’Electricité du Liban (EDL). Il s’agit de la première cargaison de 63 000 tonnes issue du programme d’échange de 83 000 tonnes de fioul irakien financés via un compte de la Banque du Liban. Ainsi, le compte sera crédité en Dollars qui ne pourront être transférés à l’étranger mais avec lequel les autorités irakiennes pourront acheter des produits locaux libanais.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն