Achrafieh Race 10452 : rendez-vous le 25 octobre

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L’Achrafieh Race 10452 fera son retour à Beyrouth le dimanche 25 octobre 2026 pour une nouvelle édition placée sous le signe du sport et de la solidarité. Organisée par The Right Path Association, la course entend réunir sportifs confirmés, amateurs et habitants autour d’un objectif commun : soutenir des actions sociales destinées aux personnes les plus vulnérables au Liban. Les recettes de l’événement doivent notamment contribuer au financement de besoins alimentaires, médicaux et éducatifs. Libnanews accompagne cette édition en qualité de partenaire média.

Une nouvelle édition de l’Achrafieh Race 10452

« Achrafieh is the beginning, Lebanon is the end. » C’est autour de cette formule que The Right Path Association prépare l’édition 2026 de l’Achrafieh Race 10452. Le rendez-vous est fixé au 25 octobre dans les rues d’Achrafieh, à Beyrouth, avec l’ambition de faire de la course un événement à la fois sportif et communautaire.

L’association souhaite attirer un public large. Athlètes, coureurs amateurs et simples passionnés de sport sont invités à participer. Après plusieurs éditions organisées dans un contexte particulièrement difficile pour le Liban, The Right Path mise sur la mobilisation du public pour maintenir l’événement et élargir son impact social.

L’Achrafieh Race dépasse en effet le seul cadre d’une compétition sportive. Pour ses organisateurs, elle doit permettre de réunir autour d’un même événement des participants venus de différentes régions du pays. La course devient ainsi un moyen de mobiliser des ressources en faveur de programmes sociaux tout en encourageant la pratique sportive.

Une course destinée à financer des actions sociales

Les recettes de l’édition 2026 seront consacrées aux programmes d’aide de The Right Path Association. L’organisation indique vouloir répondre à plusieurs besoins essentiels auxquels restent confrontées des familles au Liban : alimentation, logement, éducation et accès aux soins.

Une attention particulière doit être accordée aux personnes considérées comme les plus vulnérables. L’association cite notamment les personnes âgées, les enfants orphelins ainsi que les femmes confrontées à différentes formes de discrimination. Les fonds recueillis doivent aussi servir à financer des frais de scolarité, l’achat de médicaments, des hospitalisations et d’autres dépenses liées aux soins de santé.

Cette dimension caritative constitue l’un des principaux objectifs de l’Achrafieh Race 10452. The Right Path veut utiliser la visibilité d’un événement sportif pour soutenir des actions concrètes auprès de personnes confrontées aux conséquences sociales de plusieurs années de crise économique et financière au Liban.

Le sport comme outil de mobilisation à Beyrouth

À travers cette nouvelle édition, l’association entend également défendre une conception du sport comme outil de cohésion sociale. Elle met en avant les valeurs de solidarité, d’entraide et de responsabilité collective, tout en associant son action à la lutte contre la drogue et la corruption.

Le choix d’Achrafieh comme point de départ donne à l’événement une identité particulière. Le quartier constitue le cœur historique de la course, mais les organisateurs veulent lui donner une portée nationale. Le slogan choisi pour l’édition 2026 résume cette ambition : partir d’Achrafieh pour adresser un message à l’ensemble du Liban.

L’événement est organisé sous la supervision de la Fédération libanaise d’athlétisme et des Forces de sécurité intérieure, avec l’accord de la municipalité de Beyrouth, selon The Right Path Association. Cet encadrement doit accompagner l’organisation du parcours et les dispositions nécessaires à la tenue de la course dans la capitale.

The Right Path appelle participants et partenaires à se mobiliser

À l’approche du 25 octobre, The Right Path Association lance désormais sa campagne de mobilisation. L’organisation appelle les sportifs professionnels et amateurs, mais également toutes les personnes souhaitant soutenir son action, à s’inscrire à la course. Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel de l’association.

The Right Path cherche parallèlement à associer des entreprises ainsi que des organisations libanaises et internationales à l’événement. Les partenaires et sponsors doivent contribuer au financement de la course et, à travers elle, aux programmes sociaux soutenus par l’association. Celle-ci insiste notamment sur les besoins liés à la scolarité, aux médicaments, aux hospitalisations et à l’accès aux soins.

Libnanews accompagne l’Achrafieh Race 10452 en tant que partenaire média de cette édition. Ce partenariat vise à contribuer à la visibilité de l’événement et de sa dimension sociale à l’approche de la course du 25 octobre.

Les organisateurs poursuivent désormais les préparatifs et les inscriptions. Pour The Right Path Association, l’enjeu consiste à transformer la participation sportive en soutien concret aux bénéficiaires de ses programmes, avec Achrafieh comme point de départ d’une mobilisation qu’elle souhaite étendre bien au-delà du quartier.

Site officiel et inscriptions : https://therightpathngo.com/

Contact de The Right Path Association : +961 81 175 924 — events@therightpathngo.com

Partenariats et sponsoring : +961 81 175 925 — events@therightpathngo.com

Instagram et Facebook : @therightpathngo

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