Par ailleurs, commentant l’imposition de nouvelles sanctions économiques, le secrétaire d’état américain en charge des affaires étrangères Mike Pompeo a accusé le Hezbollah d’exploiter le système corrompu libanais”, comme les autres partis politiques.

Cette information intervient alors que des informations font état de la collusion de la grande majorité des partis politiques libanais dans un vaste réseau de financement de leurs activités via le port de Beyrouth aujourd’hui dévasté par l’explosion du 4 août 2020.

Le responsable américain a ainsi estimé que les dirigeants politiques libanais exploitent le manque de transparence de l’économie locale pour s’enrichir tout en présentant défendre le droit de la population. En dépit de ses affirmations, le Hezbollah serait autant impliqué que les autres partis politiques, estime Mike Pompeo.

Il faisait ainsi allusion aux sanctions économiques instaurées hier par le département du trésor des Etats-Unis visant 2 entreprises libanaises accusées de financer le mouvement chiite via l’obtention de marchés publics. L’ancien ministre des Transports et des Travaux Publics, Youssef Fenianos est ainsi accusé d’avoir favorisé les 2 entreprises en question, afin qu’elles puissent remporter les appels d’offre.

Mike Pompeo rappelle que des manifestations ont régulièrement lieu au Liban afin de dénoncer la corruption qui touche tout autant la classe politique libanaise que les administrations publiques.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.