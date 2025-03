Israël et Liban : vers des négociations pour la délimitation de la frontière terrestre

- Advertisement -

Un tournant diplomatique après des décennies de tensions

Israël et le Liban ont convenu d’ouvrir des négociations pour résoudre les différends de longue date concernant leur frontière terrestre. Cette initiative, menée sous médiation américaine, marque une avancée significative après des décennies de tensions et d’affrontements intermittents. Selon le portail d’information américain Axios, deux responsables américains ont confirmé l’accord entre les deux pays pour initier ces discussions.

L’annonce intervient quelques mois après l’invasion israélienne du Liban dans le cadre de son conflit avec le Hezbollah. Depuis la trêve négociée en novembre dernier par l’administration Biden, les efforts diplomatiques visent à stabiliser durablement la région.

Le tracé de la « Ligne bleue » : une source de tensions depuis 2000

Treize points de la « Ligne bleue », tracée par l’ONU en 2000 pour délimiter le retrait israélien du sud du Liban, sont contestés par les deux pays. Ces différends frontaliers sont au cœur des tensions régionales, Israël et le Liban n’ayant jamais officiellement établi de frontières définitives en raison de l’absence d’un traité de paix.

La mise en place de ces négociations vise donc à clarifier ces frontières et à éviter de nouveaux affrontements à l’avenir. Le conflit territorial entre les deux nations repose principalement sur des points stratégiques, où des revendications sur certaines parcelles de terrain alimentent une confrontation de faible intensité mais récurrente.

Un processus diplomatique supervisé par les États-Unis

L’administration Trump avait amorcé un dialogue entre Israël et le Liban avant la guerre de 2024, mais c’est sous la médiation de l’administration Biden que les négociations ont réellement pris forme. Un responsable américain a affirmé à Axios que les États-Unis jouaient un rôle clé dans ce processus, cherchant à renforcer le cessez-le-feu et à parvenir à un accord global sur la frontière.

Dans un geste d’apaisement, Israël a annoncé la libération de cinq prisonniers libanais, dont un membre du Hezbollah, capturés lors des combats de l’année dernière. Cette décision a été saluée par Washington, qui espère qu’elle facilitera les discussions à venir.

Trois groupes de travail pour encadrer les négociations

Selon un responsable de la Maison-Blanche, l’accord prévoit la mise en place de trois groupes de travail pour traiter différents aspects du différend :

Les contentieux liés à la frontière terrestre entre Israël et le Liban. La question des prisonniers libanais encore détenus par Israël. Le retrait israélien des cinq derniers avant-postes situés en territoire libanais.

Ces groupes seront composés de diplomates américains, israéliens et libanais et devraient débuter leurs travaux dès le mois prochain.

La reconnaissance du président libanais Joseph Aoun par Israël

Fait inédit, Israël a mentionné dans son communiqué officiel avoir libéré les cinq prisonniers libanais en tant que geste de bonne volonté envers le nouveau président libanais, Joseph Aoun. Cette reconnaissance indirecte de la présidence libanaise par Israël constitue un tournant diplomatique, alors que les deux pays ne reconnaissent officiellement aucun gouvernement mutuel en raison de l’état de guerre technique qui persiste entre eux.

Cette initiative pourrait faciliter un dialogue plus structuré entre les deux États, notamment pour la stabilisation de la frontière et la gestion des zones de tension.

Retour sur les précédents accords frontaliers entre Israël et le Liban

En 2022, sous l’égide de l’administration Biden, un accord historique sur la frontière maritime avait été conclu entre Israël et le Liban. Ce compromis, qui définissait les zones d’exploitation des ressources gazières en Méditerranée, avait permis d’éviter une escalade militaire et de renforcer les perspectives économiques des deux pays.

L’accord actuel s’inscrit dans cette même logique, visant à assurer une pacification progressive des relations israélo-libanaises par une approche diplomatique et pragmatique.

Un cessez-le-feu encore fragile

L’accord de cessez-le-feu signé en novembre 2024, sous médiation américano-française, avait mis fin à plus d’un an de combats entre Israël et le Hezbollah. Cette guerre, marquée par deux mois d’opérations terrestres israéliennes, a laissé la région dans un état de grande instabilité.

Depuis la trêve, Israël continue de mener des frappes ponctuelles sur le territoire libanais, affirmant qu’elles visent à empêcher le réarmement du Hezbollah. De son côté, le Liban accuse Israël de violer régulièrement l’accord de cessez-le-feu en maintenant une présence militaire sur cinq sites stratégiques du sud du pays.

La question du retrait israélien

L’accord de cessez-le-feu prévoyait un retrait total des forces israéliennes du Liban d’ici février 2025, après un premier délai fixé à janvier. Toutefois, Israël a décidé de maintenir ses troupes sur cinq points jugés stratégiques, ce qui constitue un obstacle majeur aux discussions actuelles.

La question du retrait israélien de ces positions sera donc un enjeu central des prochaines négociations, alors que le Liban réclame une application stricte de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui exige un retrait complet des forces étrangères de son territoire.

La place des États-Unis et de la France dans le processus

Les États-Unis ont affirmé leur engagement à faciliter le dialogue entre Israël et le Liban, en coordination avec la France et d’autres partenaires internationaux. La diplomatie américaine espère capitaliser sur la dynamique positive créée par la résolution du contentieux maritime en 2022 pour progresser vers une normalisation partielle des relations israélo-libanaises.

En parallèle, la France, traditionnellement influente au Liban, joue également un rôle de médiateur en apportant un soutien logistique et diplomatique aux discussions.