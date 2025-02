Israël obtient le feu vert des États-Unis pour maintenir ses forces dans le sud du Liban

- Advertisement -

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a révélé jeudi qu’Israël avait obtenu l’accord des États-Unis pour maintenir indéfiniment ses troupes sur cinq collines stratégiques dans le sud du Liban, près de la frontière israélienne. Une annonce qui risque d’enflammer les relations déjà tendues avec le Liban, où cette présence militaire est perçue comme une violation flagrante de la souveraineté nationale.

« Il y a une zone tampon (à la frontière avec le Liban), ça n’a pas été facile mais j’ai tenu bon, et nous avons reçu un feu vert des États-Unis. Nous leur avons fourni une carte, et nous restons là indéfiniment – cela dépend de la situation, pas d’une limite de temps », a déclaré Katz lors d’une conférence, selon un communiqué de son bureau.

Cette décision intervient dans le cadre d’un cessez-le-feu fragile, négocié en novembre 2024 sous la médiation des États-Unis et de la France, visant à mettre fin à plus d’un an d’affrontements entre Israël et le Hezbollah. L’accord stipulait un retrait progressif des forces israéliennes du sud du Liban, en contrepartie d’un désarmement partiel du Hezbollah dans la zone frontalière et d’un déploiement renforcé de l’armée libanaise, supervisé par la FINUL. Depuis octobre 2023, les violences transfrontalières, déclenchées par la guerre à Gaza, ont fait des centaines de morts, principalement au Liban, et forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir.

La position libanaise : une « occupation inacceptable »

Du côté libanais, cette annonce a toutes les chances de provoquer une levée de boucliers. Beyrouth a constamment dénoncé la présence militaire israélienne sur son sol comme une atteinte à sa souveraineté et une violation des résolutions de l’ONU, notamment la résolution 1701 de 2006, qui exige le retrait total des forces israéliennes au-delà de la Ligne bleue. Le gouvernement libanais, déjà affaibli par une crise économique et politique sans précédent, considère que le maintien de troupes israéliennes dans le sud constitue une « occupation » et compromet les efforts de stabilisation.

Des responsables libanais, bien que n’ayant pas encore réagi officiellement à la déclaration de Katz, avaient auparavant insisté sur le respect intégral du cessez-le-feu. Le Premier ministre par intérim, Najib Mikati, avait salué l’accord de novembre comme une « opportunité historique » pour rétablir la souveraineté libanaise sur l’ensemble de son territoire. La présence prolongée de soldats israéliens sur ces collines stratégiques, qui dominent le sud du Liban, risque d’être interprétée comme une provocation et un obstacle à la mise en œuvre de l’accord.

L’armée libanaise, en coordination avec la FINUL, était censée reprendre le contrôle de la zone frontalière pour empêcher toute résurgence des hostilités. Cependant, le Hezbollah, acteur incontournable dans la région et soutenu par l’Iran, pourrait également voir dans cette décision israélienne une justification pour maintenir sa propre présence armée, au grand dam de Beyrouth, qui cherche à désamorcer les tensions internes et externes.

Un équilibre regional précaire

Pour Israël, ces positions stratégiques répondent à une nécessité sécuritaire face à la menace du Hezbollah. Mais cette posture, validée par Washington, met le Liban dans une position délicate. La population libanaise, épuisée par des années de crises et de conflits, pourrait percevoir cela comme une nouvelle humiliation nationale, ravivant les appels à la résistance.

Alors que ni le Département d’État américain ni le gouvernement libanais n’ont encore commenté officiellement cette annonce, les prochains jours s’annoncent décisifs. La décision israélienne, en défiant les termes du cessez-le-feu, pourrait non seulement exacerber les tensions avec Beyrouth, mais aussi fragiliser un équilibre régional déjà instable.