La Banque du Liban serait accusée d’acheter des dollars au marché noir, cela en toute discrétion, contribuant ainsi à la détérioration de la parité de la livre libanaise face au billet vert et en dépit des propos du gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, il y a 2 semaines.

Cette nouvelle intervient alors que la Banque du Liban aurait injecté d’importantes sommes en livre libanaise, augmentant ainsi la masse monétaire en septembre selon les derniers chiffres publiés par elle.

Côté parité, celle de la livre libanaise face au dollar s’est fortement détérioré non seulement sur les marchés parallèles, s’approchant à nouveau de son plus bas historique et du seuil des 40 000 LL/USD mais également sur la plateforme électronique de la BdL Sayrafa, passant de 30 100 LL/USD à 30 300 LL/USD hier.