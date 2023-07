Plus de 130 millions de dollars d’actifs liés au gouverneur de la Banque centrale du Liban ont été gelés dans toute l’Europe en mars 2022

La cour d’appel de Paris a confirmé les ordonnances de saisie émises dans le cadre d’une enquête en cours sur le gouverneur de la banque centrale du Liban, Riad Salamé, a déclaré une source proche du dossier au National.

Une équipe d’enquête conjointe européenne a émis des ordres pour geler plus de 100 millions de dollars de biens et de comptes bancaires à travers l’Europe appartenant à M. Salamé et à ses proches, qu’elle soupçonnait d’avoir été acquis grâce à un détournement de fonds massif de la banque centrale libanaise.

La décision du tribunal fait suite à une demande de l’équipe juridique de M. Salamé de libérer les actifs.

Les ordonnances posent “d’innombrables problèmes”, a déclaré Pierre Olivier Sur, l’avocat de M. Salamé en France, au National après la première audience sur la question en avril.

S’il est prouvé que M. Salamé a détourné des fonds publics à des fins personnelles, les actifs en question pourraient être vendus, les bénéfices étant rapatriés à l’État libanais.

La plupart des avoirs ont été gelés en mars de l’année dernière à la suite d’une répression européenne contre le blanchiment d’argent au Liban.

L’opération a été menée dans le cadre d’une enquête conjointe menée par les autorités judiciaires françaises, allemandes et luxembourgeoises et a conduit à la saisie d’actifs d’un montant total de 120 millions d’euros (130 millions de dollars) appartenant au gouverneur et à quatre membres de sa famille.

M. Salamé fait l’objet d’enquêtes dans six pays européens, qui le soupçonnent d’avoir détourné plus de 330 millions de dollars de la banque centrale du Liban avec l’aide de son frère Raja et d’avoir utilisé les bénéfices pour acheter des propriétés luxueuses en Europe.

Il a nié tout acte répréhensible.

En mai, la France et l’Allemagne ont émis des mandats d’arrêt contre M. Salamé et ont notifié Interpol, qui a émis une notice rouge.

M. Salamé a déclaré qu’il avait l’intention de démissionner de son poste, qu’il occupe depuis 30 ans, lorsque son mandat actuel se terminera à la fin de ce mois. Le gouvernement libanais n’a pas indiqué s’il envisageait de le renvoyer avant cette date.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/2023/07/04/french-court-upholds-seizure-of-lebanese-banker-riad-salamehs-assets/.