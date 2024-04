Dans un rapport récemment publié couvrant la période jusqu’à la fin mars, la Banque Centrale du Liban (BDL) a présenté des données financières qui indiquent une situation préoccupante. Ce budget bimensuel, habituellement publié à la fin de chaque mois, montre cette fois-ci un retard notable dans sa diffusion, un changement de pratique depuis le départ de l’ancien gouverneur Riad Salame en août dernier.

Les chiffres clés du budget révèlent une baisse des réserves en devises étrangères de 33 millions de dollars, s’établissant à 9,81 milliards de dollars à la fin du mois de mars. Cette baisse contraste avec la croissance observée depuis août, où la BDL avait augmenté ses réserves de plus d’un milliard de dollars.

D’autre part, la masse monétaire en circulation en dehors de la banque a augmenté de manière significative, passant de 58,3 billions à 59,95 billions de livres libanaises, soit une hausse d’environ 1,65 billion de livres (3 %). Cela marque un revirement par rapport à la tendance de baisse observée depuis juin dernier, où la masse monétaire avait diminué de 81,2 billions à moins de 72 % de cette valeur.

Implications Économiques

Cette fluctuation des chiffres est principalement due au paiement d’aides sociales aux employés du secteur public, payées rétroactivement pour les mois de décembre et janvier. La BDL a utilisé ses réserves de dollars pour financer ces paiements, influençant ainsi le volume de liquidités en circulation. Cette mesure pourrait expliquer l’augmentation temporaire de la masse monétaire mais ne semble pas durable à long terme.

Perspective Plus Large

Malgré ces développements, le budget de la BDL montre peu de changements dans d’autres postes significatifs. Les pertes en devises étrangères restent un problème majeur, avec une estimation stable de 61 milliards de dollars de pertes, représentant environ 59 % des actifs de la BDL. En outre, le secteur bancaire dans son ensemble fait face à des pertes estimées à environ 73 milliards de dollars.

La crise financière qui en résulte continue de peser lourdement sur l’économie libanaise, et sans une approche globale pour aborder ces pertes, la résolution de la crise des dépôts demeure incertaine.

Cette information intervient alors qu’une délégation libanaise s’est rendue aux USA pour une série de réunion avec le FMI et la Banque Mondiale. En dépit d’un accord préliminaire conclu il y a 2 ans, les autorités libanaises n’ont mis en oeuvre aucune réforme nécessaire au déblocage de l’aide internationale, en raison notamment des banques via leurs soutiens politiques à procéder à l’audit nécessaire et ainsi permettre d’estimer les pertes réelles des établissements financiers.