Nouvelles allégations de fraude visant la banque centrale du Liban dans une affaire de 8 milliards de dollars

Un présumé stratagème impliquant des “transactions fictives” entre la banque centrale du Liban et son courtier moins connu, Optimum, révélé par des documents d’audit divulgués.

Un homme se rend à la banque centrale libanaise, à Beyrouth, Liban, le mardi 22 janvier 2019. Le ministre libanais des Finances déclare qu’un rapport de Moody’s Investors Service qui a dégradé les notes d’investissement à long terme du pays reflète la nécessité de former rapidement un nouveau gouvernement et de mettre en œuvre une réforme financière. Le tweet d’Ali Hassan Khalil est publié quelques heures après que Moody’s a abaissé les notes émetteur du Liban de Caa1 de B3.

Des divulgations financières divulguées suggèrent que la banque centrale du Liban aurait participé à des transactions avec un courtier libanais pour masquer d’importantes pertes financières dues à des politiques monétaires insoutenables.

Les 45 transactions entre 2015 et 2018 ont été signalées dans un audit confidentiel réalisé par la firme internationale d’audit judiciaire Kroll et consulté par The National. Il détaille la relation entre la Banque du Liban (BDL) et Optimum Invest SA, un courtier libanais.

La BDL et le courtier auraient participé à des “transactions en boucle”, générant 8 milliards de dollars de gains sur papier pour la banque centrale en comptabilisant tous les futurs paiements d’intérêts comme revenus actuels sans créer de valeur économique réelle, selon l’audit.

Des experts financiers ont décrit les transactions alléguées comme un “stratagème de fraude” visant à dissimuler des pertes, laissant de nombreuses questions sans réponse. Deux des transactions avaient déjà été mentionnées dans un précédent audit d’Alvarez & Marsal car elles soulevaient des soupçons de blanchiment d’argent.

“Ces découvertes sont extrêmement choquantes”, a déclaré Henri Chaoul, ancien conseiller du ministère des Finances, à The National. “Ce type de transaction serait qualifié de transaction fictive selon tous les standards internationaux.”

Les politiques de la banque ont été largement accusées au Liban d’être à l’origine de la grave crise économique du pays en 2019.

Un diplomate occidental qui a consulté l’audit a dit à The National que l’ampleur du stratagème allégué, représentant environ 15 pour cent du produit intérieur brut du pays, et l’absence d’alerte soulevée étaient “vraiment étonnantes”.

“Cela suggère un schéma systémique de fraude conçu pour compenser les pertes générées par des politiques monétaires imprudentes, avec une ampleur suffisante pour potentiellement déstabiliser un pays entier”, a déclaré le diplomate.

Une enquête sur Optimum a déjà été ouverte au Liban. Elle est dirigée par Ghada Aoun, une juge controversée qui a déjà enquêté sur plusieurs affaires de corruption financière.

Une source de la BDL a confirmé à The National que le régulateur bancaire examine les allégations de faux états financiers.

Les révélations surviennent au milieu d’appels croissants à une surveillance accrue des irrégularités au sein du secteur financier libanais, qui s’est effondré en 2019 laissant les déposants sans accès à leurs économies, détruisant la valeur de la monnaie locale et plongeant 80 pour cent de la population dans la pauvreté.

La chute a pris beaucoup de gens par surprise : pendant des décennies, le secteur bancaire a maintenu une image de résilience, avec l’ancien gouverneur de la BDL Riad Salameh, maintenant soupçonné de détournement de fonds en Europe, loué comme le “magicien” qui a maintenu l’économie du pays forte à travers les guerres et l’instabilité.

Cinq ans après la crise, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place, révélant les raisons derrière ce que la Banque mondiale a décrit comme l’une des pires catastrophes économiques depuis 1850.

M. Salameh, dont le mandat en tant que gouverneur de la BDL s’est terminé en juillet, n’a pas répondu aux demandes de commentaire de The National.

Lorsqu’on lui a demandé à propos de ces transactions, Optimum a déclaré qu’ils “sont obligés de respecter la confidentialité imposée dans notre contrat avec Kroll”.

Il a fait référence à sa déclaration récemment publiée indiquant que l’audit de Kroll “n’a trouvé aucune preuve de faute ou d’illégalité” de sa part.

“Tous les services rendus par Optimum à la BDL étaient dans la compétence d’Optimum et menés à bout de bras, à la demande de la BDL et selon les termes stipulés par la BDL”, a indiqué la déclaration.

‘Des accords spéciaux’

Optimum a commandé à Kroll la production de l’audit après que le courtier basé à Beyrouth, établi en 2004, a été examiné pour des irrégularités “extravagantes” dans deux audits précédents.

Notamment, dans un audit de 2015, l’unité de contrôle financier de l’Autorité des marchés de capitaux du Liban (CMA) a découvert des “conflits d’intérêts” présumés car ils ont trouvé qu’Antoine Salame, l’ancien président d’Optimum, avait des partenariats commerciaux étroits avec un directeur senior à la BDL, Raja Abou Asli.

Le rapport Kroll a indiqué que les transactions “inhabituelles”, désignées comme les “accords spéciaux” dans l’audit, étaient établies par des contrats signés entre Optimum et la BDL par son gouverneur. Il a ajouté que tous les accords étaient exécutés à travers un compte courant d’Optimum avec la BDL, qui était opéré directement par la banque centrale.

Les experts disent que les transactions signifient que la BDL prêterait des fonds à Optimum pour acheter des bons du Trésor puis les rachèterait directement à un prix significativement supérieur. La prime, égale aux paiements d’intérêts futurs des bons, était ensuite principalement remboursée à la BDL sous forme de commission, générant 8 milliards de dollars de gains sur papier pour la BDL, ont expliqué les experts.

Ces transactions alléguées de “round-tripping” ne font que déplacer de l’argent entre les comptes à la BDL et n’ont aucune valeur économique substantielle autre que d’inflater les bons. L’audit de Kroll a indiqué que les frais de courtage d’Optimum ont atteint plus de 570 000 dollars.

Selon l’audit, les opérations semblaient viser à compenser les pertes causées par ce qu’on appelle le “génie financier”. Cela fait référence à des manœuvres coûteuses alléguées par la BDL pour attirer des dépôts en dollars, maintenir le peg de la monnaie et financer les dépenses du gouvernement.

Ces opérations, plus tard décrites comme un prétendu “schéma Ponzi” après l’effondrement de l’économie, ont conduit à une augmentation des pertes dans le bilan de la BDL après 2016. Les pertes ont quadruplé en moins de deux ans, laissant l’institution avec peu de moyens pour les compenser de manière réaliste.

Le président d’Optimum, M. Salame, a déclaré à Kroll qu’il “croyait que sa firme aidait simplement la banque centrale à mettre en œuvre sa stratégie de génie financier largement publiée”.

La société de courtage a affirmé dans l’audit qu’elle était inconsciente “de l’objectif de ces transactions, de la manière dont elles étaient traitées du côté de la BDL ou à quoi elles servaient”.

Parce que le gouverneur de la BDL était à l’époque une “figure remarquable” et “leur régulateur ultime”, Optimum a dit qu’il “a effectué les transactions comme instruit”.

M. Chaoul a soutenu que la BDL n’est pas la seule entité à devoir être tenue pour responsable. “Les auditeurs des deux côtés de la transaction ont trouvé que 8 milliards de dollars n’étaient pas un montant suffisant pour inciter à la divulgation. Il est urgent de les tenir responsables.”

Deloitte et Ernst & Young, qui avaient fourni des validations sur les états financiers de la BDL pendant des décennies, n’ont pas signalé le stratagème allégué.

Ni Deloitte ni Ernst & Young n’ont répondu à la demande de commentaire de The National.

L’audit de 2023 d’Alvarez et Marsal sur la gestion de la banque centrale du Liban avait déjà signalé deux des 45 transactions comme “hautement irrégulières”, résultant prétendument en 111 millions de dollars de “commissions illégitimes”.

Les auditeurs soupçonnaient qu’il s’agissait de la continuation du stratagème de Forry Associates Ltd, un autre courtier prétendument utilisé par M. Salameh pour canaliser 330 millions de dollars de fonds publics, qui a cessé son activité la même année que les transactions de la BDL avec Optimum ont commencé.

Les experts suggèrent maintenant que si les transactions fictives de 8 milliards de dollars visaient principalement à dissimuler des pertes, une partie des “profits sur papier” aurait également pu être détournée sous forme de commissions à des tiers.

Optimum a dit qu’il “ignorait que les fonds levés par ces échanges étaient utilisés par la BDL pour payer des commissions de conseil à des tiers”, selon le rapport Kroll.