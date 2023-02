La livre libanaise a atteint un nouveau plus bas historique sur fond de grève général des banques qui menacent désormais même d’interrompre le paiement des salaires ou encore d’interrompre le fonctionnement des ATM alors que les services de guichet sont fermés depuis maintenant 3 jours.

Pour rappel, l’ABL avait appelé à une grève générale suite à une décision de justice obligeant la Fransabank à honorer le versement à totalité du solde des comptes de 2 déposants dans la devise de ces derniers. Parallèlement, la grève des banques a réduit les montants échangés via la plateforme électronique Sayrafa de la BdL à seulement 8 millions de dollars. La banque centrale a également porté à 43 600 LL/USD la parité de sa plateforme au lieu de 42 000 LL/USD, cela alors que la marge entre sayrafa et parité au marché noir reste identique, faute de perspective à conclure un accord final avec le FMI.

Sur le front judiciaire, une demande de mise sous séquestre des banques est évoqué par les associations de déposants suite à cette grève générale des établissements financiers alors que l’ABL a activé ses relais politiques afin d’obtenir l’approbation par le parlement du projet de loi instaurant un contrôle formel des capitaux. Pour rappel, l’ABL avait mis en place un contrôle informel donc illégal des capitaux en novembre 2019, gelant ainsi les fonds des déposants. Cependant, les experts juridiques estiment en réalité que le projet de loi actuel offre une immunité aux banques et à leurs dirigeants et non un contrôle formel des capitaux alors qu’en parallèle, ils seraient inquiétés par les procédures judiciaires pour détournement de fonds et blanchiment d’argent ouvertes en Europe.

Pour l’heure, la parité à l’achat de la livre libanaise au marché noir est de 64 800 LL/USD et à la vente de 65 000 LL/USD.