La livre libanaise a franchi un nouveau palier avec un taux de change de 66 000 LL/USD à l’achat et de 66 300 LL/USD à la vente dans les marchés parallèles sur fond de rumeurs faisant état d’une interruption totale des services bancaires et d’arrêt du change via Sayrafa pour l’essentiel de la population.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.