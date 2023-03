La livre libanaise poursuit sa chute avec un nouveau plus-bas historique proche des 94 000 LL/USD au marché noir. Selon les sites publiant les parités des marchés parallèles, à l’heure où sont écrites ces lignes, le taux de change à l’achat est de 93 200 LL/USD et de 93 800 LL/USD à la vente avec un différentiel entre ask et bid de 600 LL, une somme laissant présager d’une forte volatilité à la baisse de la monnaie locale.

Cette information intervient alors que les banques libanaises devraient reprendre leur mouvement de grève générale ce mardi, ce qui pourrait encore réduire l’offre en devises étrangères au détriment de la livre libanaise. Les observateurs n’excluent pas que celle-ci puisse rapidement toucher le taux de change symbolique des 100 000 LL/USD.