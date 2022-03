Alors que le gouverneur de la Banque du Liban a été formellement inculpé pour détournement de fonds dans le cadre de la procédure lancée dans le volet Forry Associates sur base de renseignements fournis par les enquêteurs français et suisses aux autorités judiciaires libanaises, l’association Cri des Déposants et le groupe Pionniers de la Justice ont déposé une plainte commune devant le procureur adjoint de la République près le Cour de cassation à l’encontre du gouverneur de la Banque du Liban mais également les membres du Conseil central de la Banque du Liban, les adjoints du gouverneur et les actuels commissaires du gouvernement.

Une plainte similaire a aussi été déposée auprès du juge d’instruction faisant fonction au Békaa, Amani Salama.

De source médiatique, on indique que cette plainte vise à connaitre les circonstances des détournements de fonds et établir les complicités volontaires ou involontaires des collaborateurs du gouverneur de la banque centrale.