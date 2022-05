Le jeudi 19 mai, l’association libanaise des anciens de l’université Yale célèbre s’est associée à l’ONG libanaise Bassma pour aider à nourrir les familles les plus démunies dans les zones les plus pauvres de Beyrouth.

Les anciens élèves de Yale basés au Liban ont participé aux projets et activités de Bassma, en distribuant des colis alimentaires, des repas cuisinés, du lait en poudre, des serviettes hygiéniques, des vêtements et des jouets aux familles, en l’honneur de la Journée de service de Yale.

L’Université de Yale, située à New Haven, CT, est l’une des principales universités du monde avec une mission de service public.

La mission de Bassma consiste à aider les familles libanaises et à les mener à l’autonomie financière, sociale et psychologique, notamment durant ces temps difficiles que le Liban traverse.

En plus de lutter contre l’insécurité alimentaire, Bassma travaille sur des projets de développement, et offre des solutions sur le long terme, à travers des projets éducatifs et des offres d’emplois. La fondatrice et présidente de Bassma, Sandra Klat Abdelnour se dit « très heureuse de pouvoir partager cette joie de dessiner des sourires sur le visages de tant de familles, avec des personnes authentiques qui soutiennent et apprécient le travail humanitaire, comme les anciens de l’université de Yale au Liban».

L’Association des anciens étudiants libanais de l’université Yale est un groupe d’intérêt commun réunissant des anciens de Yale basés au Liban et à l’étranger ayant un intérêt professionnel au Liban. L’association axée sur le service se concentre sur les activités de leadership et de service public qui permettent aux anciens dirigeants de Yale d’avoir un impact positif sur les communautés locales. “Notre association vise à aller au-delà de la portée traditionnelle des événements sociaux et cherche à avoir un impact social positif, puisque nous sommes une association axée sur la mission”, a déclaré May Akl, Yale World Fellow 2010 et membre du conseil d’administration. “Nous croyons sincèrement que notre éducation acquise à Yale doit être mise au service de notre société afin de pour faire la différence et donner l’opportunités aux anciens de Yale d’assumer des responsabilités au sein de leur communauté.”