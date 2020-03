La Banque du Liban et non le Ministère des Finances avait déjà remboursé les obligations ayant atteint leurs échéances en mai et novembre 2019, constituant déjà à l’époque, selon les experts, un état de défaut de paiement des autorités publiques.

Cependant l’effondrement des réserves monétaire de la Banque du Liban, largement ponctionnée ces derniers jours en raison de la crise de liquidité ne permet plus de poursuivre cette procédure. Il était nécessaire, estiment les experts, de réserver les montants nécessaires à l’achat de produits de première nécessité à la population au lieu de rembourser les obligations arrivant à échéance.

Pour rappel, les symptômes de la crise financière libanaise sont apparus au grand jour, dès le début de l’été, avec la crise du dollar, ou pénurie de billets verts nécessaires à l’achat de produits de première nécessité. Elle avait été induite par le refus des banques à fournir suffisamment de billets aux stations essence, minoteries ou encore boulangers et importateurs de médicaments. Cette crise s’est ensuite étendue aux dépôts de la population, jusqu’à ce que l’Association des banques du Liban et non la Banque du Liban elle-même n’impose un contrôle des capitaux en novembre. Suite à de nombreuses pénuries de marchandises, la Banque du Liban avait jugé utile de mettre en place la circulaire 530, garantissant 50% des sommes nécessaires à l’achat de blé, de médicaments ou d’essence via les réserves monétaires.

Les notes de obligations libanaises cotées à l’international ont été dégradées à plusieurs reprises au cours des 2 derniers années par les agences de notation internationales comme Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s, en raison de la dégradation de l’état des finances de l’état, considérant qu’un point de non retour avait été atteint, il y a un an.

Aussi la question demeure concernant la solidité des banques libanaises dont certaines pourraient être contraintes à une mise en faillite en raison de leur exposition à la dette souveraine.