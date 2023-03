Le ministre des transports sortant Ali Hamiyé a annoncé l’annulation du projet controversé de construction du 2ème terminal de l’aéroport de Beyrouth. Pour rappel, le contrat avait été octroyé sans appel d’offre ce vendredi, provoquant une vive polémique.

“J’annonce courageusement que le contrat ne doit pas être signé comme s’il n’existait pas”, a ainsi déclaré le ministre via Twitter.

على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين ، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، ولأن الموضوع اتخذ منحاً غير المنحى والهدف الذي نبتغيه ، وحسماً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر ، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) March 30, 2023

“Malgré l’importance du projet de construction du nouveau terminal pour les voyageurs, et à la suite de la polémique juridique qui se déroule dans le pays, et parce que le sujet a pris une autre subvention que la direction et le but que nous recherchons, et pour résoudre le divergence de points de vue, je l’annonce avec tout le courage en ne allant pas jusqu’au bout du contrat et en le considérant comme s’il n’existait pas”

Cette annonce intervient à la demande du Hezbollah, précise le ministre, alors que l’observatoire Européen pour l’Integrité du Liban a publié un communiqué ce mercredi informant les instances irlandaises que l’accord mutuel entre une entreprise irlandaise et le ministère libanais des Transports contournait les lois qui exigent une procédure d’appel d’offres.

Le comité parlementaire des travaux publics devait pourtant se réunir ce jeudi matin pour discuter du dossier.

Le deuxième terminal devait initialement être ainsi réservé aux vols charters et aux vols à bas-coût ou low cost ou encore les vols à destination des pèlerinages lors des fêtes musulmanes. Il s’agissait d’augmenter les capacités actuelles des installations de 8 millions à 20 millions de passagers par an d’ici 2030.