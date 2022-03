Le Syndicat des propriétaires de stations-service a indiqué que ses membres n’accepteront plus les cartes de crédit et de débit et indiquent craindre le retour des pénuries de carburants après que les compagnies distributrices ont limité l’approvisionnement en essence voire même de ne plus livrer leur chaine de distribution.

Ces nouvelles limites auraient été induites par la nouvelle hausse du prix du baril de pétrole suite à l’offensive russe contre l’Ukraine qui a débuté le 24 février dernier. Les compagnies de distribution souhaiteraient ainsi bénéficier chaque semaine de l’augmentation qu’après publication d’une nouvelle grille tarifaire par le ministère de l’Energie et des Ressources Hydrauliques, créant ainsi une situation de manque sur le marché alors que les quantités stockées sont suffisantes.

Quant au refus de pouvoir payer par carte de crédit, il intervient alors que les stations essence ne peuvent retirer les fonds nécessaires des banques afin de pouvoir se réapprovisionner auprès des distributeurs qui exigent être payés en espèce. Par ailleurs, les commissions prélevées par les banques sont également mises en cause.