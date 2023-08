La Direction générale de l’aviation civile a déclaré qu’elle travaillait sur une “solution globale” pour lutter contre la pénurie de contrôleurs aériens évoquée dans le rapport de l’organisme de surveillance mondial.

Les passagers voyageant à destination et en provenance de l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth au Liban ont exprimé de profondes inquiétudes quant aux problèmes de sécurité à la lumière des lacunes mises en évidence par un rapport réalisé par les principaux organismes de l’aviation internationale.

Ce que l’on appelle un « pré-audit » a été réalisé par l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Cela fait suite aux révélations rapportées pour la première fois dans The National concernant un rapport mondial de surveillance de la sécurité, qui a mis en lumière plusieurs manquements en matière de sécurité à l’aéroport de Beyrouth en juin.

Cela inclut une grave pénurie de personnel de contrôleurs aériens, qui, selon les experts, constitue « un grave problème de sécurité avec des répercussions potentiellement critiques pour l’aviation au Liban ».

Une source du département de l’aviation civile libanaise a déclaré à The National qu’il y avait 15 contrôleurs aériens, alors que l’exigence standard serait de 87.

Cela a conduit à des journées de travail très longues, allant jusqu’à 24 heures, selon la source, les contrôleurs aériens travaillant cinq heures d’affilée sans aucune pause.

Cela contraste avec les recommandations de l’UE, qui réglementent strictement la profession en raison de sa nature très stressante.

Hussam, 34 ans, consultant expatrié, fait partie des millions de membres de la diaspora libanaise qui reviennent une à deux fois par an pendant les vacances pour retrouver sa famille.

“Je lisais l’article en attendant que mon avion rentre à Paris”, a-t-il déclaré au National, “c’est exactement ce que vous ne voulez pas lire avant d’embarquer”.

“C’est très préoccupant”, a-t-il déclaré, sans toutefois être “surprenant”. Hussam a déclaré avoir constaté une détérioration des infrastructures aéroportuaires depuis que le pays est entré dans une grave crise économique en 2019.

“Si vous pouvez le constater vous-même en tant que passager, cela signifie qu’il existe bien sûr des problèmes plus profonds et plus problématiques.”

Même si les conclusions sont “inquiétantes”, il a déclaré que cela ne l’empêcherait pas de voyager pour voir sa famille.

“C’est un risque qu’il faut prendre, car les autorités ne feront rien, ou elles vont probablement attendre une catastrophe pour faire quelque chose”, a-t-il déclaré.

Cette révélation a également suscité une série de réactions sur les réseaux sociaux.

“Très inquiétant. L’Etat libanais est non seulement absent, mais il constitue un danger pour les Libanais”, a écrit le journaliste de télévision Albert Kostanian.

“Ils n’ont rien appris de l’explosion de Beyrouth”, a écrit l’expert financier Mike Azar sur X, anciennement Twitter.

“Alarmant mais pas inattendu… Mais ce qui est important c’est que Barbie ne détruise pas la communauté”, a écrit l’ancien ministre Adel Afiouni, faisant référence à l’interdiction du film Barbie au Liban.

L’aéroport rejette les allégations

En réponse aux discussions en cours autour des “normes de sécurité” à l’aéroport de Beyrouth et pour rassurer les voyageurs, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a publié vendredi un communiqué en arabe.

Si le communiqué reconnaît le rapport de l’équipe conjointe faisant état d’une pénurie de contrôleurs aériens à l’aéroport de Beyrouth, la DGAC a déclaré qu’il s’agissait d’un problème « affectant la plupart des aéroports mondiaux » en raison « de la pandémie de Covid-19 ».

Même avant la pandémie de 2018, The National avait rapporté que l’aéroport de Beyrouth fonctionnait avec seulement cinquante des contrôleurs aériens recommandés, employant à peine 19 contrôleurs – bien en deçà des normes mondiales.

Cette situation s’est encore détériorée avec la crise économique, plusieurs employés ayant quitté leur poste alors que leurs salaires en monnaie locale ont été effacés par l’hyperinflation, selon une source du département de l’aviation civile libanaise.

Le communiqué de la DGAC conclut que “les affirmations de certaines plateformes de réseaux sociaux concernant une menace pour la sécurité du trafic aérien de l’aéroport sont sans fondement”.

Toutefois, selon le rapport de l’AESA-OACI, la pénurie de contrôleurs aériens constitue un « grave problème de sécurité, qui pourrait avoir des répercussions critiques sur l’aviation au Liban ».

Il est « d’une importance cruciale » pour les autorités de l’aviation civile libanaise de permettre « le recrutement et la rétention de personnel ATS [services de la circulation aérienne] dûment qualifié et expérimenté » comme « une question de la plus haute urgence ».

Une section du rapport EASA-OACI

Une lettre adressée à toutes les compagnies aériennes par la DGAC, datée de vendredi et vue par Le National, a pris un ton différent du communiqué.

Il s’est abstenu de nier les conclusions du rapport et a plutôt souligné que l’aéroport de Beyrouth s’occupait activement du problème et œuvrait à une « solution globale ».

“Bien que nous ayons reconnu la pénurie comme beaucoup d’autres pays, nous tenons à vous assurer que la sécurité reste notre priorité”, écrit la DGAC.

“Nous travaillons en étroite coordination avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour remédier à la pénurie de contrôleurs ATC. Grâce à cette collaboration, nous formulons un solide programme de formation et de certification qui renforcera nos contrôleurs avec des professionnels qualifiés dans un avenir proche”.

Ali Hamie, ministre intérimaire des Travaux publics, n’a pas répondu à une demande de commentaires concernant les détails de la formation, le nombre de postes ATC envisagés, le rôle de l’OACI et le statut de 20 contrôleurs aériens qualifiés qui ont réussi un examen de 2018. examen de sélection – et n’ont jamais été certifiés pour des raisons sectaires.

L’OACI n’a pas répondu à notre demande de confirmation concernant la mise en œuvre des mesures proposées par la DGAC.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/08/21/travelers-concerned-over-safety-deficiencies-flagged-at-beirut-airport/.