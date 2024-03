Dans une démarche significative, le Ministère des Affaires Étrangères et des Émigrés du Liban, sur proposition du Ministère des Travaux Publics et des Transports et à la demande du Conseil des Ministres, a instruit la Mission Permanente du Liban auprès des Nations Unies à New York de déposer une plainte urgente auprès du Conseil de Sécurité de l’ONU. Cette plainte porte sur les agressions israéliennes contre la souveraineté libanaise, notamment par le brouillage des systèmes de navigation et la compromission de la sécurité de l’aviation civile dans l’espace aérien de l’Aéroport International Rafic Hariri de Beyrouth, depuis le début du conflit à Gaza.

Le ministère a précisé dans un communiqué que cette plainte s’inscrit dans le cadre d’une campagne visant à documenter les violations et infractions israéliennes. Elle fait suite à une série de plaintes précédemment soumises, témoignant de la condamnation par le Liban de ces actes israéliens caractérisés par une imprudence flagrante, ignorant les conséquences graves sur la sécurité de l’aviation civile ainsi que sur la vie de milliers de passagers civils quotidiens. Ces actions constituent une violation manifeste des lois et règlements régis par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA), ainsi que de la Convention de l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago en 1944, sans oublier le droit international humanitaire.

Cette initiative du Liban marque une étape importante dans ses efforts pour attirer l’attention internationale sur les pratiques israéliennes qu’il juge dangereuses et illégales. En portant l’affaire devant le Conseil de Sécurité de l’ONU, le Liban cherche à obtenir une reconnaissance officielle des violations israéliennes et à renforcer la pression internationale sur Israël pour qu’il cesse ses actions contre la souveraineté libanaise et la sécurité de l’aviation civile.