Le Syndicat des enseignants des écoles privées a annoncé par un communiqué qu’une grève générale de ce secteur aura lieu demain, indiquant avoir été amené à ce mouvement après avoir tenté d’éviter l’escalade en raison de la détérioration des conditions sociales et économiques actuelles.

Selon le communiqué, il s’agit de “préserver l’année scolaire et le secteur éducatif privé , et nous savons très bien que l’enseignant est incapable de résister” à cette détérioration.

Toujours selon le communiqué, “la plupart des professions et des emplois sont devenus complètement paralysés, tant dans le secteur public que privé, à l’exception de l’enseignant qui continue d’exercer sa mission cinq jours par semaine, à temps plein, et avec la même performance”, rappelant les différentes initiatives prises par l’organisation auprès de l’état ou encore de la Fédération des Etablissements Privés d’Enseignement, en lien avec la dégradation de la parité de la livre libanaise face au dollar et la hausse des prix des produits de première nécessité dont celle des denrées alimentaires, de l’essence, du coût de l’électricité à la fois de l’électricité publique et des générateurs et bien sûr des factures des télécommunications mobiles. .

“Nous n’avons reçu que quelques réponses de certaines écoles qui ont pris l’initiative payer les augmentations,” indique le syndicat, “alors que la majorité continuait de traiter les enseignants comme si le taux de change du dollar était encore de 1 500 livres et comme si le prix de l’essence, de l’électricité et de la plaque cellulaire était toujours le même qu’avant octobre 2019”.

Les enseignants accusent les responsables notamment des établissements privés à se soustraire de leurs responsabilité et à ne pas répondre aux demandes pour eux légitimes.

“La Fédération des établissements n’a pas été à la hauteur de ses responsabilités dans cette circonstance, n’a pas répondu à nos appels et n’a pas été en mesure de respecter l’accord minimum entre nous et elle dans dernière réunion, jusqu’à ce qu’elle soit pratiquement absente de l’audience. Aujourd’hui, nous avons vu l’appel du ministre de l’Éducation Abbas Al-Halabi à une réunion avec la fédération, mais aucun de ses responsables n’a participé à la réunion, “une insulte à tous les enseignants du secteur privé”, estiment les enseignants.

Ils accusent aussi le gouvernement de ne pas avoir écouté leurs demandes, notamment en ce qui concerne les retraites avec l’absence du versement d’une somme de 10 milliards de livres libanais alors que les autorités ont pourtant répondu positivement aux demandes des enseignants du secteur public.