Dans les années 50, le Liban, et plus particulièrement Beyrouth, était connu pour sa vie nocturne animée et son ouverture culturelle. Cette période, précédant la guerre civile libanaise (1975-1990), a vu le pays se développer en tant que centre financier, touristique et culturel du Moyen-Orient. La réglementation du travail du sexe durant cette époque était complexe et variée selon les régions, mais il existait des zones où l’activité était tolérée ou réglementée par les autorités locales.

C’est dans ce contexte qu’Afaf une femme libanaise qui a commencé le plus vieux métier du monde à 16 ans, a dirigé une maison close à Beyrouth dans les années 1950 à 25 ans. Elle bénéficiait alors de la protection de certains bienfaiteurs et hauts fonctionnaires et non des moindres.

Elle était connue pour sa beauté et son intelligence, et sa maison close était fréquentée par des hommes riches et puissants du Liban et d’ailleurs.

Afaf aurait ainsi employé des filles, parfois même mineurs, issues de grandes familles de Beyrouth et élèves d’écoles réputées.

Le Scandale Afaf, un an avant les évènements de 1958

L’affaire a éclaté lorsqu’un journal a publié des photos d’Afaf en compagnie de plusieurs ministres et d’autres responsables gouvernementaux. Les photos ont été prises dans la maison close d’Afaf, et elles ont montré les hommes en état d’ébriété et en train de se comporter de manière inappropriée.

Un enregistrement, selon certaines rumeurs tourné à travers une vitre sans teint, aurait même existé et montré durant le procès à huis-clos montrant les ébats pas vraiment amoureux entre un haut responsable de la brigade des moeurs et une des filles d’Afaf.

Le scandale a alors provoqué un tollé au Liban. Les opposants de Chamoun ont accusé son gouvernement de corruption et de débauche ébranlant alors déjà l’état libanais.

Finalement Afaf sera condamné le 5 mars 1959 à 3 ans de prisons et à 300 livres libanaises d’amendes pour détournement de mineurs. Des peines allant de 6 jours à 2 ans seront également prononcées contre ses complices. Quant aux autres personnes parties prenantes dont 4 agents de la police, ils seront acquittés faute de preuve.

Les maisons closes seront interdites au Liban en 1975, et Afaf est décédée quelques années plus tard. Son histoire est un rappel d’une époque révolue au Liban, une époque où les maisons closes étaient légales et où les femmes comme Afaf pouvaient y trouver du succès et de la réussite.