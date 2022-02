Le Liban important 55% du blé consommé localement d’Ukraine, pays touché actuellement par la guerre avec la Russie, de nombreuses inquiétudes se font entendre à Beyrouth en raison des capacités réduites actuellement du stockage suite à l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020. Pour rappel, les silos à blé du port de Beyrouth avaient alors été totalement détruit.

Si les réserves actuelles que possède le Liban atteindraient 1 mois et demi de consommation – des réserves considérées comme parmi les plus basses dans le monde arabe, l’Egypte par exemple disposant de 9 mois de réserves et le Maroc de 5 mois – et que 5 navires sont actuellement attendues, des difficultés de paiement de la Banque du Liban et l’effondrement du système financier inquiètent certains responsables locaux sous couvert de l’anonymat. Ils notent ainsi que les principaux pays exportant leur blé au Liban sont l’Ukraine mais également la Russie qui pourrait être touchée par d’importantes sanctions financières réduisant le commerce avec elle.

Par ailleurs, l’aide internationale pourrait être rendue difficile, les difficultés d’approvisionnement augmentant pour de nombreux pays.

Ainsi, Beyrouth pourrait ainsi devoir payer plus cher son blé afin de répondre à la demande locale, alors que les réserves monétaires de la Banque du Liban sont aujourd’hui largement ponctionnées par la politique d’injection de devises étrangères pour stabiliser la monnaie locale.