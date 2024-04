L’Organisation des Nations Unies (ONU) a dévoilé un déboursement significatif de 170 millions de dollars en 2023 pour soutenir le volet sanitaire du Plan de Réponse à la Crise du Liban (LCRP), qui constitue une augmentation par rapport aux 154,7 millions de dollars de 2022. Cette contribution, qui représente 40% des 317,8 millions de dollars sollicités par le LCRP, souligne l’engagement continu de la communauté internationale face à l’impact de la crise des réfugiés sur le Liban.

Le LCRP 2022-2023, une collaboration entre le gouvernement libanais, les partenaires internationaux et nationaux, vise à relever les défis posés par la présence importante de réfugiés syriens au Liban. Avec 118 organisations partenaires, le plan ambitionne d’atteindre 3,2 millions de personnes affectées par la crise, dont 1,5 million de déplacés syriens, 1,5 million de Libanais vulnérables et 31 400 réfugiés palestiniens de Syrie. Ce plan succède à ceux établis pour les périodes 2015-2016 et 2017-2021.

L’ONU a fourni une aide à 1,56 million d’individus au Liban en 2023, répartie entre des citoyens libanais en difficulté, des Syriens déplacés et des réfugiés palestiniens de Syrie. Cette aide a inclus des subventions pour les consultations de soins primaires, atteignant jusqu’à 3 millions de personnes vulnérables, des consultations prénatales pour plus de 143 000 personnes et des consultations de santé mentale pour presque 140 000 individus vulnérables. De plus, l’ONU a distribué des médicaments contre les maladies aiguës à plus de 1,54 million de patients et des médicaments pour maladies chroniques à plus de 251 000 patients, tout en vaccinant près de 473 000 enfants de moins de cinq ans pour améliorer leur accès aux soins hospitaliers.

Il est rapporté que 50% des 303 Centres de Soins de Santé Primaires (PHCC) intégrés au réseau du Ministère de la Santé Publique ont reçu un soutien, accentuant l’importance de l’accès aux soins de santé abordables et de qualité. En 2023, près de la moitié de la population libanaise a bénéficié de consultations de santé primaires subventionnées, un taux légèrement inférieur aux années précédentes en raison de la crise économique qui limite la capacité des ménages à prioriser la santé préventive.

Cependant, l’ONU observe une hausse significative du pourcentage de citoyens libanais bénéficiant de consultations subventionnées depuis le début de la crise, atteignant 55% en 2023 contre 17% en 2018. Ce changement met en évidence l’impact direct de la crise socio-économique sur la santé publique et la nécessité urgente de renforcer la prévention et les infrastructures de soins de santé pour les populations les plus vulnérables du Liban.