Trois minutes et une diapositive pour tout support. C’est ce dont disposent les candidats du concours de vulgarisation scientifique « Ma thèse en 180 secondes » (MT180).

L’Agence universitaire de la Francophonie au Moyen-Orient et le CNRS-Liban organisent la 4ème édition du concours Ma Thèse en 180 secondes-Liban qui se déroulera le 3 juin 2021.

L’appel à candidatures pour participer au concours Ma Thèse en 180 Secondes 2021 est toujours ouvert : les doctorants libanais souhaitant faire partie de cette aventure sont invités à envoyer leurs candidatures jusqu’au 30 avril 2021 !

Le concours « Ma thèse en 180 secondes – MT180 » est un événement qui se déroule sur scène et devant un public et a pour but la présentation des travaux de recherche à l’oral, dans un langage accessible au grand public, en 3 minutes.

Le concours MT180, qu’est-ce que c’est ?

C’est une compétition francophone ayant pour valeurs et missions principales :

de mettre en lumière la relève scientifique dans toutes les disciplines ;

d’encourager les jeunes chercheurs à vulgariser leurs travaux de recherche ;

de les sensibiliser à l’importance du dialogue entre les sciences et la société ;

de leur offrir un contact direct avec le public ;

de leur permettre de réseauter avec des chercheurs d’autres disciplines et d’autres pays, tout en valorisant la langue française ainsi que de favoriser l’ouverture à d’autres publics, d’autres rencontres, d’autres cultures.

Quels sont les critères de participation au concours MT180 ?

Pour prendre part à la finale nationale du MT180 les participants doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité suivantes :

être inscrits ou avoir été inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche dans un programme de doctorat recherche avec la rédaction d’une thèse (Ph. D.) ou avoir obtenu leur doctorat au cours des 24 mois précédant la finale internationale;

présenter un état d’avancement suffisant du projet de recherche doctoral (à partir de la fin de la deuxième année de thèse) ;

ne pas avoir remporté de prix du jury ou du public lors d’une finale nationale de MT180 précédente;

être disponibles et présents à cette finale nationale et aux activités qui y sont reliées pour représenter l’établissement où ils sont inscrits en thèse ;

être capables de s’exprimer en français.

CALENDRIER :

25 février 2021 : Lancement de l’appel à participation

30 avril 2021 : Clôture de l’appel à participation

mai 2021 : Cycle de formation

3 juin 2021 : Finale nationale, Beyrouth

30 septembre 2021 : Finale internationale, Paris

Pour plus d’informations : [email protected]