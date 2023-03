La livre libanaise continue à s’effondrer au marché noir, avec un taux de change de 92 000 LL/USD à l’achat et de 92 500 LL/USD à la vente à l’heure où sont écrites ces lignes, alors que des rumeurs circulent concernant l’achat massif par la Banque du Liban de dollars au marché noir en vue de fournir les sommes demandées via Sayrafa et qui n’ont toujours pas été versées pour le moment.

Cette information intervient aussi alors que les banques libanaises ont annoncé la reprise de leur grève générale qui avait pourtant été interrompue le 22 février dernier en vue de procéder au paiement des salaires des employés notamment de la fonction publique. Les banques, si elles expliquent cette décision suite à une nouvelle procédure judiciaire condamnant la Banque Med à verser un solde dépassant 200 000 USD à un de ses clients, sont aussi cependant confrontées à un problème grave de liquidité, le secrétaire général de l’ABL Fadi Khalaf ayant confirmé que le solde des comptes auprès des banques correspondantes seraient négatives pour 204 millions de dollars.

Ainsi à un problème d’insolvabilité, les banques libanaises seraient aussi confrontées à nouveau à un problème de liquidité comme cela avait été le cas au début de l’été 2019, ce qui avait abouti à l’instauration du contrôle informel des capitaux en novembre de la même année.