Sous le haut patronage de Gérard Larcher, président du Sénat français, un colloque s’est tenu le mardi 23 novembre au palais du Luxembourg, siège du Sénat, en soutien au peuple libanais confronté à une crise sans précédent. L’action humanitaire menée par l’Ordre de Malte au Liban était au cœur du débat, en présence de plusieurs personnalités du monde médical, pharmaceutique, agricole et associatif, ainsi que de députés et ministres, venus notamment de Monaco et d’Allemagne spécialement pour l’occasion.

Plusieurs intervenants ont souligné leur attachement au pays du Cèdre et évoqué la nécessité de soutenir son peuple en plein désarroi. Ils ont à cet effet relevé l’action exemplaire de terrain entreprise par l’Ordre de Malte pour venir en aide à la population et soulager ses souffrances.

On comptait parmi les intervenants Mme Christine Lavarde, sénatrice et présidente du groupe parlementaire d’amitié France-Liban, et M. Albert Kfouri, président de l’association Malte-Liban basée en France, et modérateur du colloque.

Les différents pôles de l’action de l’Ordre de Malte Liban ont été évoqués par les responsables pour répondre à la crise sur les plans médical, social et agroalimentaire.

Le président du Sénat Gérard Larcher a clôturé le colloque aux côtés de M. Marwan Sehnaoui, président de l’Ordre de Malte au Liban.

Le président Larcher a souligné l’importance du Liban et insisté sur le fait que ce pays incarne, malgré toutes les difficultés auxquelles il fait face, la résilience et l’espoir, grâce à sa diversité ainsi qu’à son héritage culturel ; un pays symbole qui a toujours constitué un exemple, porteur de messages multiculturels pour le monde. Il a enfin appelé à l’organisation d’une conférence interlibanaise sur la souveraineté du Liban, avec le soutien du groupe des Amis du Liban et les partenaires régionaux.

M. Marwan Sehnaoui a de son côté souligné l’urgence de sauver l’identité même du Liban, laboratoire du vivre-ensemble, et de soutenir le peuple libanais exsangue et à la dignité bafouée, pour lui permettre de reprendre espoir en l’avenir. Il a enfin remercié les partenaires présents pour leur coopération et l’aide qu’ils apportent au Liban aux côtés de l’Ordre de Malte, afin qu’il demeure le pays-message qu’il a vocation à être.