Le Ministère de la Santé Publique de la République du Liban a publié un rapport cumulatif sur l’état d’urgence jusqu’au 24 avril 2024, faisant état d’une situation alarmante suite aux récents combats dans le sud du Liban.

Selon les informations recueillies auprès des hôpitaux, le nombre total de victimes s’élève à 1 359, incluant 344 décès. La majorité des victimes sont des hommes (88%) et des citoyens libanais (95%). L’âge le plus touché est celui des 25-44 ans, représentant 59% des cas.

Les mécanismes de blessure les plus fréquents sont les traumatismes contondants (45%) et les blessures par explosion (32%), suivis par les expositions à des produits chimiques (18%), dont il est spécifié qu’il s’agit d’expositions au phosphore blanc.

Sur la journée précédente à la publication du rapport, il a été rapporté 3 nouvelles victimes, 2 hospitalisations et 1 décès supplémentaire. Les expositions chimiques n’ont pas augmenté lors de cette dernière journée.

L’analyse par nationalité des victimes montre une prédominance libanaise avec 95%, tandis que les Syriens représentent 3% et les Palestiniens 1%. L’examen par groupe d’âge indique une majorité écrasante dans la tranche d’âge 19-64 ans. Les mécanismes de blessure détaillés montrent que les traumatismes contondants et les blessures par explosion sont les plus courants, tandis que les blessures par arme à feu et par arme blanche sont nettement moins fréquentes.

Le rapport souligne également la question de la population déplacée, avec un chiffre cumulatif de 92 621 personnes selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (IOM) en date du 18 avril 2024.

Ce bilan alarmant reflète l’ampleur des dégâts et l’impact humain considérable des affrontements entre le Hezbollah et Israël, soulignant une urgence humanitaire qui continue de se dégrader.