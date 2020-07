Une nouvelle organisation pour un Nouveau Monde

Finies les pyramides. Finies les relations hiérarchiques verticales. L’organisation du Nouveau Monde est systémique, complexe, transversale et plane. Il faut absolument essayer de comprendre les bases de cette nouvelle structure pour rester dans le coup, augmenter les chances de rester opérationnel, et de continuer à piloter sa vie.

Visuel d’un système complexe

Visualisation sous forme de graphe d’un réseau social illustrant un système complexe.

Visuel d’une approche systémique

Définition de l’organisation transversale

Une organisation transversale s’appuie sur des structures qui ne respectent pas les codes traditionnels. En effet, il s’agit d’une organisation où la gestion horizontale est privilégiée, au détriment des structures hiérarchiques verticales plus traditionnelles. https://changethework.com/organisation-transversale-definition/

Nous ne pouvons trop développer ces concepts sans perdre de vue la vision d’ensemble du changement de paradigme et quelques-unes de ses conséquences sur notre quotidien. Toutefois, il est indispensable que toute personne qui compte préserver son activité professionnelle dans le monde à venir est fortement invitée à maîtriser la compréhension de ses 3 éléments. Nous ne parlons pas d’en faire un doctorat, mais de bien les assimiler. Tout ce qui nous entoure intègre ces concepts. Absolument tout, y compris la structure de la blockchain. En fait, la technologie, intégrant des normes universelles, remplacera les dirigeants en matière d’autorité, de surveillance et de contrôle. Les féministes qui croient se débarrasser du modèle paternaliste, voire machiste, se retrouveront face à la froideur rigide de machines inflexibles.

L’organisation pyramidale est morte

L’organisation pyramidale est basée sur la hiérarchie, elle-même symbole d’autorité. Ce modèle est mort à tous les niveaux et dans tous les domaines. L’Etat représenté par des « autorités » a été atomisé et éclaté en une myriade d’agences corporatisées. Tous les Etats de la planète sont en train de subir le même sort. Les dirigeants trop nationalistes du genre de Kaddhafi, Saddam Hussein, Mubarak, etc. ont dû lâcher les manettes. Cher lecteur, ce projet est stratégique, bien plus que les hydrocarbures, ou la monnaie. En tant que organisateur de la fondation du Nouveau Monde, il est fondamental!

Ce renversement du modèle hiérarchique dépasse les Etats. Il touche toute organisation qu’elle soit commerciale, caritative, administrative, privée ou publique. Et cela ne s’arrête pas là. Même la notion de famille fondée par un père et une mère doit être liquidée au nom de l’égalité des sexes et de la théorie du genre. La famille est présentée en tant qu’ensemble d’individus soumis à la domination et donc l’autorité paternelle, créant selon les concepteurs, toutes sortes de dysfonctionnements.

Organisation pyramidale

« En vingt ans, la monogamie absolue instaurée par le Christ (…), ce fondement de la civilisation de l’Occident chrétien s’écroulait sous l’influence de quelques soixante-huitards : révolution de mœurs à l’échelle millénaire dont on n’a pas encore mesuré les conséquences ultimes sur notre système de filiation et sur la construction de la personnalité des enfants. » Henri Mendras, sociologue, 2002 https://www.scienceshumaines.com/famille-la-fin-du-modele-unique_fr_37732.html

Au moins à cause de ce qui précède, les nouveaux dirigeants ont décidé que l’autorité associée à la domination masculine est nuisible. Elle est génératrice de guerres et de conflits. Un changement radical des valeurs de l’humanité, accompagné d’une révolution de son système de croyances, est promu…

Emergence d’un modèle qui a la forme d’une couronne

Différents modèles organisationnels existent, dont un circulaire. Il fut présenté par divers intervenants. Celui de Kate Raworth a connu un succès important. Elle l’a présenté sous la forme de boule de Berlin. Kate Raworth explique l’importance de balancer l’utilisation des ressources de la planète avec la consommation des habitants de la terre. On retrouve la logique du développement durable, de mise en commun des ressources de telle sorte à ce que personne ne soit laisser « derrière », et que l’usage excessif des ressources soit rendu impossible par la définition de seuils de consommation.

Voici son modèle donut (en français)

Toutefois Kate n’est pas seule à s’intéresser à ce genre de modèle sociétal. Un prêtre le fait aussi dans sa quête d’expliquer l’importance de la biodiversité pour Dieu. Et c’est lui qui parle de couronne en parlant de sa boule de Berlin. Au fait couronne est traduite en espagnol en… corona.

Il y a convergence, ou consensus autour de l’organisation coronale. Autant de mots qui appartiennent au Nouveau Monde.

Le modèle coronal est le meilleur en termes d’efficacité

Cette organisation circulaire est excellente pour qui arrive à la saisir et à y intégrer ses activités. Elle s’est d’ailleurs imposée à nous dans le monde du management de l’entreprise par sa cohérence dès la fin des années 90. Nous avions alors cesser de considérer le cadre en tant que maillon dans une simple chaîne de transmission d’ordres, et l’avions positionné en tant que centre de flux humains (ensemble d’interrelations) sans lesquels n’importe quelle entreprise, aussi automatisée puisse-t-elle être, cesserait illico d’exister. Le modèle que nous avions obtenu alors est à la fois circulaire et englobant, à la fois traversé de part en part d’interactions, de relations et points de rencontres qui forment un ou plusieurs réseaux. Voici un exemple de présentation de la place d’un cadre dans une entreprise.

D’abord, le positionner dans son espace de référence…

Le Management par le coaching, le cadre à la recherche de ses repères, LHK, 2002

… puis on zoome sur sa place de travail

Ce modèle simplifié car limité à la place du cadre, va se complexifier au fur et à mesure que l’on va développer l’équivalent pour chaque cadre, chaque collaborateur, bien sûr chaque dirigeant, et ainsi de suite.

L’approche peut être appliquée indifféremment à une organisation caritative, une holding, une collectivité territoriale, etc. jusqu’à envisager de l’appliquer pour un pays ou un ensemble de pays .

Le changement de structure révèle un changement de paradigme

Voici une vidéo essentielle pour comprendre la mutation de l’organisation de la planète. Marc Luckx Ghisi est un ancien conseiller de Jacques Delors à l’époque de sa présidence de la Commission européenne. je vous invite à bien l’écouter. Il est manifestement très informé. Il confirme même dans cette vidéo notre théorie qui dit que les banques centrales ne créent pas la monnaie. Elles l’empruntent aux banquiers primary dealers… Les banques centrales utilisent nos dépôts bancaires et remettent le tout au circuit de la haute finance via leurs programmes de QE (ou franc fort pour la Suisse). Comme très peu de gens le savent ou l’admettent, nous pouvons partir de l’idée qu’il est très crédible et prêt à partager ses informations.

La théorie des ensembles pour structurer les organisations

L’organisation coronale n’est pas arrivée là par hasard. Elle est fortement inspirée de l’organisation cellulaire du corps humain. Les scientistes se battaient depuis des siècles pour créer la société mathématique. Leurs héritiers y sont arrivés.

Représentation schématique de I’organisation cellulaire de I’épithélium épididymaire de rat en coupe transversale et des différentes voies de régulation des fonctions epididymaires. Source ICI

Pour l’instant, nous pouvons confirmer que la restructuration des territoires nationaux a été faite sur la base de la théorie des ensembles. Les unions douanières sont des modèles-types de représentation d’une famille d’ensembles de territoires et des interactions qui les unissent et les lient, une fois ceux-ci restructurés et redéfinis.

Diagramme montrant les relations entre divers accords et organisations multinationaux européens.

La Ligue arabe est construite sur le principe de l’Union douanière. Les différents partenariats entre les pays de la Ligue arabe : Union du Maghreb arabe, Accord d’Agadir, Conseil de l’unité économique arabe, Conseil de coopération du Golfe. https://lilianeheldkhawam.com/2020/06/19/les-deboires-monetaires-du-liban-sont-ils-lies-a-la-creation-dune-union-monetaire-arabe-lhk/

Deux familles de diagrammes

La Théorie des ensembles est largement utilisée dans le cadre des restructurations territoriales voulues par les unions douanières. Elle est inspirée des travaux de Leonhard Euler(1707-1783), mathématicien suisse.

« Un diagramme d’Euler est un moyen de représentation diagrammatique des ensembles et des relations en leur sein. La première utilisation des « cercles Eulériens » est communément attribuée L Euler. Ils sont étroitement liés aux diagrammes de Venn.

Les diagrammes de Venn et d’Euler ont été incorporés à l’enseignement de la théorie des ensembles dans le cadre des mathématiques modernes dans les années 1960. Depuis lors, ils ont également été adoptés dans d’autres domaines du programme d’études tels que la lecture1. » (Wikipédia)

Diagramme d’Euler Les diagrammes d’Euler sont constitués de simples courbes fermées (habituellement des cercles) dans le plan qui représentent les ensembles. Les tailles ou formes des courbes ne sont pas importantes : la signification du diagramme est dans la façon dont les cercles se chevauchent. Les relations spatiales entre les régions délimitées par chaque courbe correspondent aux relations théoriques à ensembles (intersection, sous-ensembles et disjonction).

Chaque courbe d’Euler divise le plan en deux régions ou « zones » : l’intérieur, ce qui représente symboliquement les éléments contenus dans l’ensemble, et l’extérieur, qui représente tous les éléments qui ne sont pas membres de l’ensemble. Les courbes dont les zones intérieures ne se coupent pas représentent des ensembles disjoints. Deux courbes dont les zones intérieures se croisent représentent des ensembles qui ont des éléments communs ; la zone à l’intérieur de deux courbes représente l’ensemble des éléments communs aux deux ensembles (l’intersectiondes ensembles). Une courbe qui est entièrement contenue à l’intérieur de la zone intérieure d’une autre représente un sous-ensemble de celle-ci. Wikipédia

Le Développement durable

Les diagrammes de Venn, conçus par John Venn, mathématicien et logicien britannique autour de 1880, visent à montrer toutes les relations logiques possibles dans une collection finie de différents ensembles.

Diagramme de Venn

Ce modèle est aussi excessivement important pour comprendre la nouvelle structure du monde dans lequel nous vivons. Nous avons répété à différentes occasions que le développement durable était le fil rouge qui tisse l’atomisation et le réagencement des anciens territoires nationaux. Ainsi, ceux-ci tendent à voir les barrières territoriales tomber dans un premier temps.

Toutefois, dans un 2ème temps, au nom du même développement durable, des restrictions drastiques de mobilités seront imposées afin de créer des collectivités publiques et au maximum régionales dans le respect des nouveaux découpages territoriaux qui auront pour tâche majeure d’effacer les anciennes frontières qui rappelleraient trop l’Ancien Monde. Voici l’emprunt qui a été fait par les concepteurs au diagramme de Venn.

Schéma du développement durable, à la confluence de trois préoccupations, dites « les trois piliers du développement durable ». Wikipédia

Modèle de durabilité suisse: « La Suisse révolutionne l’organisation de la société sous le label du développement durable. Son modèle valorise l’intégration des générations dans une approche transgénérationnelle à la fois globale et mise en pratique au niveau local. Si le schéma intègre la projection à travers les générations, il s’inscrit simultanément dans le cadre d’une universalité Nord-Sud-Est. » Coup d’Etat planétaire

Quelques conséquences du changement de paradigme

Fin des frontières nationales. Exemple du territoire du Grand Genève.

En Suisse, la Confédération a mis en place une convention de collaboration le 11 mai 2006 pour élaborer un ambitieux Projet de territoire Suisse. « Celui-ci devait conduire à un développement territorial propre à promouvoir la compétitivité du pays, la solidarité entre les régions et une utilisation parcimonieuse de ce bien rare qu’est le sol. » Cantons, communes, et villes sont associés au travers d’associations faîtières, qui permettent une centralisation des pouvoirs et des prises de décisions bien plus rapides que dans le cadre d’une Confédération véritablement décentralisée… La carte qui sert de référence au Projet ne s’arrête même pas aux frontières telles que nous les connaissons.

« Aujourd’hui, en Suisse, de nombreuses personnes franchissent au quotidien les frontières communales, cantonales, voire nationales par des déplacements entre lieux d’habitation, de travail, de loisirs et d’achats. Pour en tenir compte, le Projet de territoire Suisse propose une planification et une action selon des territoires d’action suprarégionaux. »

Vu ainsi, l’image de la Suisse n’est plus celle que vous connaissez sur les cartes scolaires, mais celle-ci:

Ainsi le « territoire » suisse déborde sur les voisins, tout comme les voisins débordent sur la Suisse.

L’organisation de la gouvernance de l’Eurorégion devient coronale.

Vous constaterez que le schéma de la gouvernance du Grand Genève s’inspire à la fois de la forme coronale et de la théorie de s ensembles.

La remise en question de l’organisation des activités aboutit à des mutations en chaînes (Aménagement des couronnes d’agglomération, Du territoire, de l’environnement, de la mobilité) . L’enquête sur la mobilité actuelle classique est un état des lieux qui pourrait aboutir un jour sur l’interdiction de prendre une voiture personnelle pour aller travailler dans le centre de Genève par exemple.

La révolution de la couronne passe aussi par la place du travail. Exemples

Télétravail

Lors d’un Forum de rencontre entre entreprises et étudiants à Neuchâtel (AIESEC), nous avions proposé le télétravail pour permettre aux mères de famille universitaires de travailler et d’accéder à des postes à responsabilités. Nous étions alors en … 1982!

L’Etat de Genève a émis un règlement sur le télétravail en juin 2010!

Coworking

De son côté, le coworking a commencé avec les places de travail placées en open space, et s’est poursuivi avec le principe de asset light qui fait renoncer à des coûts d’hébergement des bureaux. Il s’intensifiera à l’avenir par la réduction de la mobilité, la dissolution du contrat de travail habituel au profit du profil de freelance. Les grandes multinationales seront ainsi totalement libérées de la lourde masse salariale et autres cotisations sociales, devenues aberrations dans le Nouveau monde.

Liquéfier le marché du travail

Les multinationales travaillent depuis des décennies à exiger la flexibilité afin de fluidifier le marché du travail et à le rendre « liquide ». On engage la personne X pour délivrer l’activité/projet Y. La mission achevée, le prestataire de services devra repartir à la chasse d’un nouveau défi. Le mot poste sera dans un temps plus ou moins court un concept obsolète.

Les décideurs du jour se prévalent d’une citation de Kant pour justifier leur idéologie: « On mesure la compétence d’un individu à la quantité d’incertitudes qu’il peut supporter »

Homogénéiser les salaires au sein et entre territoires

En faisant tomber les frontières physiques et en développant une organisation coronale inclusive, les différences salariales ne seront plus acceptées durablement. Le jour où les frontaliers français qui travaillent en Suisse ne devront plus se déplacer parce que pratiquant le télétravail, comment pourront-ils justifier le fait d’être payés comme les salariés du Genevois suisse sans pouvoir le justifier par les coûts de la vie suisses? Quid des entreprises situées en Suisse qui devront dans le même temps être soumises à la fiscalité française du moment que le salarié travaille plus de 25% de son temps à son domicile sur sol français?

Tout naturellement, les grilles salariales vont être révolutionnées elles aussi. Cela va être excessivement dur pour les travailleurs vivant en Suisse, dont le budget est grevé de charges correspondant à des salaires autrefois élevées (niveau de cherté de la vie).

La nouvelle structure sociétale en forme de couronne, ou corona

Le changement de paradigme touche tous les secteurs. Kate raworth l’explique d’ailleurs en disant que nous devons quitter le concept de l’homme économique (homo economicus) pour adopter le principe de l’homme social adaptable. Cela signifie de profonds changements vont toujours plus toucher chaque individu… Et à ceux qui pensent que le Nouveau Monde se sera débarrassé des financiers dans les allées de la société se trompent lourdement. Voici le meilleur schéma du donut de Kate Raworth. Vous voyez que les flux financiers y sont centraux.

La couronne du World Economic Forum, WEF

Comprendre ce qui précède permet d’approcher la structure du modèle post-Covid-19 promue par le World Economic Forum. En réalité, ce modèle est le fruit d’une gestion de projet, d’envergure unique et historique, tant sa complexité est gigantesque. La temporalité de sa concrétisation a pris au minimum plusieurs dizaines d’années .

Nous ne pouvons intellectuellement accepter la présence du Covid-19 au centre en sous-entendant qu’il est l’alpha et l’oméga du modèle, et qu’il fut développé en quelques jours suite au déclenchement de l’épidémie. Ce n’est pas acceptable.

Que le virus ait été un prétexte au changement est une chose, mais il n’est en aucun cas la cause même du changement de paradigme.

Le grand reset

Les compteurs économiques et financiers (législatifs?) seront remis à zéro et seront soumis au concept qui structure le Nouveau Monde. En bas à droite, vous trouverez le critère « The great Reset ». Le rendez-vous pour en parler publiquement est prévu pour janvier 2021.De son côté, Christine Lagarde en parle régulièrement pour préparer les esprits.

Il sera un moment de secousse unique dans l’histoire de l’humanité. Tout ce que nous avons connu du fonctionnement de la société sera modifiée. Le Nouveau Monde devra présenter alors aux yeux de la planète sa nouvelle organisation, à l’image de ces grandes rencontres dans les entreprises où le patron vient vous présenter la nouvelle structure. Et là, les nouveaux patrons dévoileront leur bébé.

Nous n’allons pas chercher à analyser ce modèle ici. Pour l’instant, il est utile de voir que la forme pyramidale assimilée à un style de management paternaliste basée sur l’autorité n’est plus. Les modèles qui servent à organiser les activités seront toujours plus circulaires.

Bref, toutes mesures que vous voyez venir bouleverser votre quotidien doivent être comprises en tant que résultantes d’une révolution territoriale, sociétale, et gestionnelle. Elles sont le fruit de choix politiques successifs qui s’accélèrent depuis quelque temps. Elles sont les dernières étapes d’un processus qui a pris naissance il y a fort longtemps… Le coronavirus, est le prétexte en or pour déclencher le coming out du Nouveau Monde. Et quand vos dirigeants vous disent aux quatre coins de la planète que votre vie ne sera plus jamais la même après le Covid-19, il ne s’agit plus cette fois d’un effet de manche, mais d’une réalité…

