La Haute Cour de Londres déclare l’entreprise responsable des dommages causés par une explosion meurtrière

Nada Maucourant Atallah, Beyrouth, 23 février 2023

La Haute Cour de justice de Londres a condamné Savaro Ltd, la société soupçonnée d’avoir acheté le nitrate d’ammonium qui a provoqué une explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth le 4 août 2020, dans le premier jugement en faveur des victimes de l’explosion.

La décision rendue le 1er février et vue par The National, fait suite à une action civile contre Savaro déposée en août 2021 par le parquet de l’Ordre des avocats de Beyrouth et plusieurs familles des victimes, par l’intermédiaire du cabinet d’avocats Dechert LLP.

Il a ordonné que le « jugement sur la responsabilité » soit inscrit « contre le défendeur [Savaro] pour un montant de dommages-intérêts à évaluer ».

« C’est une très bonne nouvelle, c’est le premier jugement dans cette affaire. C’est un signe d’espoir pour nous et les Libanais, que la justice existe quelque part. Cela donne du courage et de la force pour continuer », a déclaré Paul Naggear, l’un des plaignants, dont la fille de trois ans figurait parmi au moins 215 personnes tuées dans l’explosion.

« Le tribunal britannique a jugé que Savaro Ltd était responsable des dommages causés aux victimes sur la base du droit libanais et des motifs juridiques présentés par les demandeurs. C’est une étape majeure, car c’est la première fois qu’un tribunal tient une entité responsable de cette tragédie. « , a déclaré à The National l’ancien ministre Camille Abousleiman, avocat principal chez Dechert qui est en charge de l’affaire.

Aucun haut responsable au Liban n’a été tenu pour responsable de l’explosion au cours d’une enquête nationale bloquée qui, selon Amnesty International et des groupes de défense des droits, est bloquée par « une ingérence politique flagrante » et « un manque de respect des normes d’équité des procès ».

M. Abousleiman a déclaré que le tribunal britannique était compétent parce que Savaro est une société enregistrée au Royaume-Uni, mais que la décision appliquait la loi libanaise car les événements se sont déroulés au Liban.

« L’affaire est maintenant entrée dans la deuxième étape. Une audience est prévue en juin pour évaluer les dommages et les indemnisations à verser aux plaignants, conformément à la loi libanaise », a-t-il déclaré.

Plusieurs enquêtes sur l’explosion de Beyrouth ont révélé que la cargaison de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium, qui avait été saisie à Beyrouth alors qu’elle était en route vers le Mozambique, avait été importée par Savaro.

M. Abousleiman a fait valoir que le propriétaire de la cargaison partageait la responsabilité de l’explosion meurtrière car il n’avait pas veillé à ce que la cargaison soit correctement stockée et ne constituait pas une menace.

Savaro tente d’obtenir sa dissolution depuis 2021 auprès du registre des sociétés britannique Companies House. M. Abousleiman a déclaré que c’était une façon d’échapper à la responsabilité de tout rôle dans la tragédie.

« Mais les autorités britanniques ont stoppé la liquidation volontaire de l’entreprise grâce au procès », a-t-il déclaré.

M. Abousleiman espère que la décision ouvrira la voie à des décisions similaires. Une autre action en justice internationale a été déposée aux États-Unis l’année dernière par l’organisation suisse Accountability Now, réclamant 250 millions de dollars de dommages et intérêts pour les victimes.

Cependant, la capacité de Savaro, qui semble être une société fictive avec peu d’employés et aucune activité réelle, à payer des dommages-intérêts est incertaine.

« Savaro n’a peut-être pas assez d’actifs pour le couvrir, mais nous devons attendre après l’audience d’évaluation pour voir, si tel est le cas, quelles actions entreprendre », a déclaré M. Abousleiman.

Mais tout n’est pas une question de compensation financière. Pour les demandeurs, l’affaire pourrait également alimenter les enquêtes en cours avec de nouvelles preuves.

« L’un des objectifs de cette action est de découvrir les propriétaires ultimes de Savaro et de percer les couches et la chaîne de responsabilité de l’entreprise. La décision britannique est également un ultimatum pour Savaro après qu’elle n’a pas révélé son bénéficiaire effectif ultime malgré l’obligation du tribunal. « , a déclaré M. Naggear.

L’Organized Crime and Corruption Reporting Project, un réseau de journalistes d’investigation, a rapporté que « les véritables actionnaires de Savaro sont cachés derrière des prête-noms ».

Il a déclaré que Savaro faisait partie d’un plus grand réseau d’entreprises dirigées par des hommes d’affaires ukrainiens dont les opérations étaient masquées « derrière au moins une demi-douzaine de noms commerciaux et divers hommes de paille et sociétés fictives ».

« L’affaire a révélé des preuves qui, espérons-le, s’avéreront utiles à l’enquête en cours et ouvriront les portes à d’autres affaires au Liban et à l’étranger, car aucune personne ou entreprise ayant une responsabilité directe ou indirecte dans cette tragédie ne devrait échapper à la justice », a déclaré M. Abousleiman.

Article original publié en anglais dans The National : https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/02/23/uk-court-rules-in-favour-of-beirut-port-blast-victims/