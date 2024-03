Trois ans et demi après la tragique explosion au port de Beyrouth, qui a secoué le monde par son ampleur et ses répercussions dévastatrices, le gouvernement libanais, en collaboration étroite avec la France, a présenté un plan ambitieux de reconstruction et de réorganisation de cette infrastructure cruciale. Cet événement marque un tournant dans la longue histoire de résilience et de reconstruction du Liban, illustrant une fois de plus la solidarité internationale face aux épreuves.

Le 4 août 2020, le port de Beyrouth était le théâtre d’une des plus grandes explosions non nucléaires jamais enregistrées, causée par l’ignition de centaines de tonnes de nitrate d’ammonium stockées de manière inappropriée. L’explosion a causé la mort de plus de 200 personnes, blessé et déplacé des milliers d’autres, et dévasté des quartiers entiers de la ville. Le choc et le deuil ont été suivis par un sentiment d’abandon, l’enquête sur les causes de la catastrophe ayant piétiné et la reconstruction des zones endommagées s’effectuant de manière sporadique, faute de réformes politiques et de financements internationaux promis.

Dans ce contexte de crise profonde, exacerbée par la pandémie de COVID-19 et une crise économique sans précédent, le plan de reconstruction présenté constitue une lueur d’espoir. Financé par le gouvernement français et élaboré par les firmes d’ingénierie françaises Artelia et Egis, le projet vise à rebâtir les quais endommagés lors de l’explosion, à réorganiser l’agencement du port pour fluidifier le trafic et à orienter l’installation vers l’énergie solaire. Une agence publique française, Expertise France, a réalisé une évaluation assortie de recommandations pour améliorer la sécurité du port.

Le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, soulignant les relations historiques fortes entre le Liban et la France, a exprimé sa gratitude pour ce soutien crucial, qui symbolise l’engagement de la communauté internationale envers le Liban. L’ambassadeur de France au Liban a réaffirmé que la reconstruction du port de Beyrouth constituait une priorité dans le soutien de la France au Liban, soulignant le besoin vital d’un port reconstruit, modernisé et sécurisé pour l’économie libanaise.

Omar Itani, directeur général du port, a mis en lumière les avancées déjà réalisées malgré les défis, avec des revenus en hausse atteignant 150 millions de dollars en 2023, preuve de la résilience et du potentiel de récupération du port. Ce plan de reconstruction, estimé entre 60 et 80 millions de dollars, devra être financé par les revenus du port et les contributions externes attendues.

La présentation de ce plan ne fait cependant pas oublier les victimes de l’explosion et les demandes de justice et de vérité des familles affectées. Le Premier ministre Mikati a réitéré l’importance de poursuivre l’enquête sur cette catastrophe et de garantir le droit à la vérité et à la justice. Pour rappel, la procédure judiciaire actuelle menée par le juge Tarek Bitar est bloquée en raison d’ingérences politiques après que celui-ci ait mis en examen plusieurs ancien ministres dont Ali Hassan Khalil, ex-ministre des finances ou encore Ghazi Zoaiter, ex-ministre des travaux publics, deux proches du président de la chambre Nabih Berri.

Le renouveau du port de Beyrouth, avec son importance stratégique au cœur de la Méditerranée et en tant qu’artère vitale pour l’économie libanaise et régionale, représente un projet d’envergure pour le Liban. Il symbolise non seulement la reconstruction d’une infrastructure clé mais aussi le rétablissement d’un pays meurtri, grâce à la coopération et au soutien international.

La route vers la renaissance du port de Beyrouth est semée d’embûches, mais le plan franco-libanais offre un cadre solide pour son rétablissement et sa modernisation. Dans un contexte de défis socio-économiques majeurs, la réussite de ce projet pourrait marquer un pas décisif vers la stabilisation et le développement durable du Liban. Le pays du Cèdre, à travers cette initiative, aspire à tourner la page du 4 août 2020 et à se projeter vers un avenir où le port de Beyrouth redeviend

rait le phare de prospérité qu’il a été par le passé.