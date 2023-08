Wassim Mansouri nommé directeur par intérim de la banque centrale libanaise

Publicité

L’ancien premier vice-gouverneur succède à Riad Salamé, dont le mandat de 30 ans s’est terminé lundi sur fond d’accusations de détournement de fonds

Wassim Mansouri a annoncé qu’il assumerait le rôle de directeur par intérim de la banque centrale du Liban après la fin du mandat de 30 ans de Riad Salamé le 31 juillet.

Il a fait cette annonce lors d’une conférence de presse lundi, où il a présenté une feuille de route financière.

M. Mansouri, 51 ans, a été le premier vice-gouverneur de la Banque du Liban (BDL).

Selon la loi libanaise, si aucun successeur au gouverneur n’est nommé à la fin du mandat du titulaire, le premier sous-gouverneur doit prendre la relève.

Aucun successeur n’a été nommé en raison d’une controverse quant à savoir si un cabinet intérimaire peut légalement procéder à une telle nomination.

Le Liban est aux prises avec une profonde crise financière depuis 2019, résultant de décennies de corruption et de mauvaise gestion.

La monnaie locale a perdu plus de 97 % de sa valeur, plongeant plus de 80 % de la population dans la pauvreté.

L’incapacité de l’élite dirigeante à mettre en œuvre les réformes radicales exigées par le Fonds monétaire international a laissé les négociations autour d’un programme d’aide de l’organisation dans les limbes, aggravant encore la situation économique.

M. Mansouri a souligné que la banque centrale “doit cesser totalement de financer l’État en dehors d’un cadre légal”.

L’État libanais a longtemps été fortement dépendant de la banque centrale pour financer ses dépenses.

“Il faut passer à une autre politique, qui est d’arrêter complètement de financer l’Etat, et aucun décaissement de fonds publics ne sera jamais signé en dehors de mes convictions et en dehors du cadre légal”, a ajouté M. Mansouri.

M. Mansouri a également appelé à « la libéralisation et l’unification » du taux de change entre la livre libanaise et le dollar.

« Le taux de change doit être unifié et flottant sans nécessiter l’intervention de la BDL. Ce processus devrait se faire progressivement, en accord avec le gouvernement », a-t-il ajouté.

Il a également appelé à la mise en œuvre de réformes radicales, notamment un budget pour 2023, une loi sur le contrôle des capitaux et la restructuration du secteur bancaire.

“Il n’y aura pas de relance monétaire sans ces lois”, a-t-il déclaré.

« Au peuple libanais… ce que je peux vous promettre, c’est une transparence accrue. Nous tendons la main à chacun pour trouver une solution le plus rapidement possible.

“Aux politiciens, je vous demande de ne plus lier les questions monétaires aux manœuvres politiques.”

Menaces de démission précédentes

Les quatre sous-gouverneurs – M. Mansouri, Bachir Yakzan , Salim Chahine et Alexandre Moradian – avaient menacé de démissionner si un successeur n’était pas désigné.

M. Mansouri a déclaré à Reuters ce mois-ci que prendre le rôle était similaire à hériter d’une “boule de feu”.

Des informations locales ont indiqué vendredi que M. Mansouri avait accepté le poste après avoir obtenu certaines garanties de l’élite dirigeante.

Ils comprennent une loi votée par le parlement l’autorisant à retirer 200 millions de dollars par mois pendant trois mois des réserves obligatoires de la BDL.

M. Mansouri a été nommé premier vice-gouverneur par le président du Parlement Nabih Berri, son cousin éloigné et chef du mouvement chiite Amal, allié du Hezbollah.

Il deviendra le premier chiite à occuper le poste de chef par intérim de BDL. Le poste de gouverneur a longtemps été occupé par un membre de la communauté chrétienne maronite.

M. Mansouri est titulaire d’un doctorat en droit public, spécialisé en droit constitutionnel. Il a auparavant été directeur de la faculté de droit de l’Université libanaise et y occupe un poste d’enseignant.

Pendant plus de sept ans, il a également été un proche conseiller de Youssef Khalil, qui a occupé le poste de ministre des Finances dans le gouvernement de Tammam Salam de 2014 à 2016, puis a repris ses fonctions sous Saad Hariri jusqu’en janvier 2020.

Salamé, 72 ans, était le plus ancien gouverneur de banque centrale du monde.

Les récentes accusations de détournement de fonds publics libanais, tant au niveau national qu’international, ont braqué les projecteurs sur les 30 ans de mandat de M. Salamé.

Il est également largement blâmé pour la crise financière qui a finalement conduit à l’effondrement de l’économie libanaise.

Il a nié à plusieurs reprises ces allégations, affirmant qu’il était “le bouc émissaire de la crise”.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/07/31/wassim-mansouri-appointed-acting-head-of-lebanese-central-bank/.

