Le Liban présentera 5 athlètes aux jeux olympiques de Tokyo qui se tiendront du vendredi 23 juillet 2021 au dimanche 8 août 2021. Initialement prévus en 2020, reportés pour 2021 en raison du coronavirus COVID19,

Il s’agira de Ray Bassil pour le tir à la carabine, Marie Khoury et Munzer Kabbara en natation, Elias Nassif pour le judo, Nour Hadid en athlétisme et Mahassen Fattouh pour les haltères s’envoleront donc prochainement pour la capitale japonaise et tenteront, en dépit des circonstances actuelles induites par le coronavirus de nous faire rêver et échapper ainsi aux turpitudes quotidiennes.

Ray Bassil

En 2016 déjà, Ray Bassil constituait la meilleure chance libanaise de remporter une médaille olympiques aux jeux de Rio. Désormais âgée de 32 ans, la championne libanaise sera présente pour sa 3ème participation à ces jeux. Elle s’est qualifiée aux jeux de Tokoy en remportant la médaille d’or aux championnats asiatiques qui se sont déroulés au Qatar en 2019.

Mahassen Fattouh

En haltérophilie dans la catégorie des 76 kilos, Mahassen Fattouh a déjà représenté le Liban à plusieurs reprises, notamment lors du championnat du monde qui s’était déroulé en 2014 au Kazakhstan. Elle a terminé à la 8ème place lors des championnats asiatiques de 2020, se qualifiant ainsi aux jeux olympiques.

Marie Khoury

Née en 2001, Marie Khoury sera elle à sa première olympiade. En 2019 déjà, elle figurait au sein de l’équipe libanaise et était alignée sur les 50 et 100 mètres de nage libre et 50 mètres de dos dans les bassins de 25 mètres au championnat du Monde. En 2021, elle sera récompensée d’une médaille sur la distance de 50 mètres en nage libre lors de la compétition Mare Nostrum – Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona en Espagne et au meeting d’ATUS Ströck en Autriche.

Munzer Kabbara

Source: Cy Woods High School

Autre nageur, Munzer Kabbara, originaire de Tripoli au Nord du Liban, désormais domicilié aux Etats-Unis et scolarisé au sein de la Cy Woods High School. Il est présent sur invitation de la FINA. Il est présent sur les circuits mondiaux depuis 2018. Il fait partie de l’équipe libanaise de natation depuis qu’il a 14 ans.

Le nageur est détenteur du record du Liban de natations mixe sur une distance de 400 mètres qu’il a effectué en 4 minutes 21 secondes et 59 centièmes.

Elias Nassif

Le Liban aligne son judoka le plus expérimenté Elias Nassif présent sur les tatamis pour son pays depuis 2013. Ce dernier compte déjà à son palmarès une médaille d’argent aux Jeux de la francophonie de 2009, et une médaille d’or aux Jeux de la francophonie de 2013. Second aux Jeux asiatique de 2014, il se classe également premier des Jeux panaméricains de 2013. Le champion libanais a enfin remporté deux Coupes du monde, terminant aussi par deux fois second de la compétition avant de venir champion du monde à Montevideo, en Uruguay en 2016. Il s’agit de sa 2ème participation aux jeux olympiques.

Noureddine Hadid

Militaire de carrière, il détient les records du Liban sur les distances de 60 mètres, de 100 mètres, de 200 mètres et de 400 mètres en intérieur et en air libre. Noureddine Hadid a déjà gagné une médaille lors des jeux arabes d’athlétismes qui se sont tenus en juin dernier en Tunisie.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն