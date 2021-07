La délégation libanaise défile aux jeux olympiques de Tokyo

Bonne nouvelle du jour, la délégation libanaise a défilé à l’occasion de l’ouverture des jeux olympiques 2020 – retardés d’un an pour cause de pandémie – de Tokyo.

Co-porteurs du drapeau libanais, la tireuse Ray Bassil et Elias Nassif ont mené la délégation libanaise, pays meurtri. Ils portent en eux également l’espoir de toute une population confrontée à d’importantes difficultés quotidiennes et notamment les coupures d’électricité importantes qui pourraient empêcher nombreux d’entre eux de voir ces jeux olympiques.

La délégation libanaise figurait parmi les derniers à entrer dans le stade inaugural de ces jeux qui se tiendront du vendredi 23 juillet 2021 au dimanche 8 août 2021.

6 athlètes participeront ainsi à ces jeux dont Ray Bassil pour le tir à la carabine, Marie Khoury et Munzer Kabbara en natation, Elias Nassif pour le judo, Nour Hadid en athlétisme et Mahassen Fattouh pour les haltères s’envoleront donc prochainement pour la capitale japonaise et tenteront, en dépit des circonstances actuelles induites par le coronavirus de nous faire rêver et échapper ainsi aux turpitudes quotidiennes.

