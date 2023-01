La soi-disante « opération militaire spéciale » organisée par la Russie en Ukraine est maintenant devenue une véritable guerre à grande échelle et la plus sanglante en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Commencé il y a près d’un an, elle est passé d’une phase d’actions offensives actives de la part de la Russie à une phase de confrontation positionnelle, caractérisée par des pertes humaines, matérielles et des ressources importantes (plusieurs milliers) des deux côtés.

C’est la guerre dans laquelle les équipements et les armes des pays industrialisés sont utilisés, ce qui est l’une de ses caractéristiques. Au cours de cette guerre, une gamme presque complète d’arsenal d’armes modernes est utilisée, qui sont non seulement en possession des parties belligérantes, mais également d’une liste assez large d’armes des pays européens et des États-Unis.

Pour la société contemporaine, tout d’abord occidentale, européenne, qui a tiré les leçons des deux guerres mondiales, le fait lui-même de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine est flagrant et fortement négatif. La politique des dirigeants russes a clairement démontré à l’humanité civilisée son agressivité et son inacceptabilité en matière des relations internationales.

La méthode de guerre de la Russie, qui a choisi la population civile et les infrastructures civiles de l’Ukraine comme quasi principales cibles militaires, et qui est en totale contradiction avec les normes des Conventions de Genève, du droit international humanitaire, constitue une autre de ses caractéristiques.

Le monde entier connaît maintenant les faits de la cruauté et de la folie absolument inexplicables des soldats russes et de leurs actions contre la population civile ukrainienne à Irpigne, Boutcha, Marioupol, Izyum, Kharkiv, Nikolaev, Bakhmout, Soledar, Kherson, Zaporozhye, Dnipro … Ces actions ne peuvent être qualifiées que de « terrorisme légalisé par l’État russe ».

La dernière période de la guerre est caractérisée par le fait que la Russie a fortement accru la terreur contre l’infrastructure ukrainienne par des missiles. Une « attention » particulière des Russes a commencé à attirer des installations énergétiques dans toute l’Ukraine. Les actions de la Russie visant à détruire les installations énergétiques ukrainiennes sont cyniques et clairement de nature terroriste.

De plus, les villes elles-mêmes, en particulier celles qui sont proches du front, sont régulièrement soumises aux bombardements russes. Il est impossible de trouver des explications aux bombardements réguliers de l’artillerie russe, en particulier à partir de plusieurs systèmes de lance-roquettes. Il est également impossible d’expliquer l’utilisation par la Russie des armes dites « de haute précision », développées dès les années 60 dans l’ex-URSS, dont le rayon de déviation circulaire est d’environ 500 mètres! Quelles tâches militaires ont été résolues par les guerriers russes, détruisant des bâtiments résidentiels dans les villes ukrainiennes ?!

Les experts militaires occidentaux s’accordent à dire que les systèmes d’artillerie fournis par l’Europe et les États-Unis, les systèmes de défense aérienne, les systèmes de reconnaissance et un grand nombre d’autres armes et équipements sont utilisés très efficacement par le personnel militaire ukrainien malgré les conditions d’utilisation les plus difficiles des armes. Les succès manifestés par les Forces armées ukrainiennes témoignent clairement de la compétence militaire du commandement ukrainien et des savoir faire d’utiliser les armes diverses.

De toute évidence, dans la situation actuelle, sans la fourniture à l’Ukraine des types spéciaux d’armes, principalement offensives, il sera beaucoup plus difficile de réussir, ce qui conduira à une prolongation de la guerre, à une augmentation encore plus injustifiée du nombre de morts et de blessés parmi la population civile Ukraine.

Dans le contexte de ce qui précède, les craintes des dirigeants de certains pays occidentaux quant au fait que les Ukrainiens pourront utiliser efficacement de nouveaux modèles d’armes de haute technologie semblent hors de propos? La réponse est évidente : ils le peuvent.

Aujourd’hui, la seule position objective et correcte de la part du monde civilisé, principalement des États-Unis et de l’Europe, est le soutien total de l’Ukraine dans sa lutte pour la souveraineté et l’intégrité territoriale. De toute évidence, en comprenant que les conséquences possibles pour l’Europe si la Russie atteint les objectifs de la guerre seront graves, l’Occident civilisé est simplement obligé de continuer à fournir à l’Ukraine une assistance globale et d’organiser l’isolement international de la Russie.

Ivan KHOURY