Le 3 avril, des informations ont été publiées sur l’utilisation par la Russie de la substance chimique chloropicrine – le message correspondant a été publié sur la chaîne Telegram russe « Rusich ». Le fait précédent de l’utilisation de cette substance a été enregistré en septembre 2022 dans la région de Kherson – alors plusieurs grenades remplies de chloropicrine ont été larguées par des drones russes sur les positions des forces armées ukrainiennes. L’utilisation d’armes chimiques par la Russie en première ligne est un crime de guerre et un défi pour l’humanité dans son ensemble, qui s’est donné beaucoup de mal pour s’assurer que ces armes ne soient plus jamais utilisées.

La Russie dispose de la base industrielle nécessaire pour produire des armes chimiques. Les échecs militaires sur le front obligent Poutine à chercher de nouvelles façons d’attaquer, et il revient à sa tactique de terreur préférée. L’utilisation de la chloropicrine, même en petite quantité, provoque de graves lésions respiratoires : ça brûle les yeux et le nasopharynx. L’armée soviétique a utilisé la substance contre les moudjahidines lors de l’invasion de l’Afghanistan, et maintenant la Russie l’utilise contre les forces armées ukrainiennes. La grenade à la chloropicrine contamine également l’environnement lors de la rupture et de la libération de la capsule chimique lors du contact avec le sol. La Russie commet un crime de guerre contre les forces armées ukrainiennes et cause des dommages environnementaux.

Le précédent de l’utilisation de la chloropicrine par les formations armées russes est un signal très inquiétant. Il a été rendu public par le groupe radical « Rusich » sur sa chaîne Telegram officielle. Mais les grenades contenant cette substance n’auraient pas pu atteindre la ligne de front sans le consentement du Ministère de la Défense de Russie. Cela prouve qu’en Russie les autorités coopèrent avec les marginalisés et que l’armée est composée de nombreux groupes armés, d’armées privées et de criminels mobilisés. C’est une menace sans précédent pour l’humanité. La Russie multiplie les risques et les menaces et ajoute à leur liste la production et l’utilisation d’armes chimiques, qui deviennent incontrôlables et dépendantes de la volonté de quiconque met la main dessus. S’il est utilisé par des terroristes, la communauté internationale sera confrontée à de nouveaux défis, conditionnés de facto par la Russie.

Poutine dirige un État terroriste doté de capacités nucléaires et d’un arsenal d’armes chimiques en plein essor. La Russie n’est plus guidée par le droit international ou une simple convention – le désir maniaque de Poutine d’envahir l’Ukraine a déjà créé de multiples problèmes pour l’humanité et, à long terme, pourrait entraîner un désastre à l’échelle planétaire. Ni la paix ni le compromis ne sont possibles avec la Russie – en utilisant des armes chimiques, Poutine montre qu’il a l’intention de se battre jusqu’au bout. C’est une bonne raison d’isoler complètement la Russie, d’imposer des sanctions globales et de la reconnaître dans les parlements occidentaux comme un État terroriste. Le processus d’affaiblissement systématique de la Russie et de destruction de son armée devrait devenir une tâche commune pour l’Occident – il s’agit de sa survie civilisationnelle future.

Ivan KHOURY

