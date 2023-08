Les préoccupations relatives au contrôle du trafic aérien doivent être traitées de toute urgence, selon le rapport

Une inspection de l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth a mis en lumière des mesures de sécurité inadéquates qui nécessitent une action urgente.

Le rapport, vu par The National, met en évidence les insuffisances des services de navigation aérienne (ANS) qui doivent être traitées avec la « plus grande urgence ». Il s’agit notamment des services de contrôle du trafic aérien, de communication, de navigation, de surveillance et de météorologie.

Le rapport, un pré-audit réalisé par l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (AESA) et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), a identifié les préoccupations d’une mission de soutien au Liban en juin, menée en préparation du programme universel d’audit de supervision de la sécurité. (USOAP).

Le but de la visite était d’offrir des conseils en préparation de l’audit à venir, prévu pour l’année prochaine, selon une source bien informée, dans le but d’identifier les points faibles potentiels qui auraient besoin d’être corrigés.

L’OACI, l’organisme mondial de surveillance de la sécurité, effectue des audits réguliers sur ses États membres pour évaluer leur capacité à maintenir des systèmes efficaces de supervision de la sécurité.

Le Liban est signataire de la Convention de Chicago et est tenu de se conformer aux normes et pratiques recommandées prescrites par l’OACI.

L’audit initial du Liban a eu lieu en 2008, suivi de quatre missions, la plus récente en 2017. Actuellement, le Liban détient un score global de 58,5, alors que la moyenne mondiale est de 69,8.

drapeau rouge

En cas de problème de sécurité immédiat identifié lors d’un audit, l’OACI peut signaler un pays pour violation des réglementations de l’aviation internationale. Un drapeau rouge apparaîtrait à côté des résultats des audits de sécurité des vols, une catégorie qui comprend le Bhoutan, la Russie et la République démocratique du Congo.

Bien qu’il n’y ait aucune obligation légale associée à ces drapeaux rouges, ils servent à informer les autres nations, chacune d’entre elles décidant indépendamment de la manière d’utiliser les informations, y compris de suspendre ou non les vols .

Le rapport a mis en évidence diverses « déficiences systémiques » liées à l’ANS, faisant largement référence au contrôle du trafic aérien (ATC). Lors d’un vol commercial, un contrôleur de la circulation aérienne guide l’avion du roulage au décollage et à l’atterrissage, assurant un espacement sûr et des itinéraires efficaces en fournissant des instructions à l’avion.

Selon le rapport, “la pénurie de personnel ATC est un grave problème de sécurité, qui pourrait avoir des répercussions critiques sur l’aviation au Liban”.

“Lorsque les contrôleurs sont surchargés de travail, le risque d’erreurs est plus élevé, ce qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques”, a déclaré au National un expert de l’aviation qui a demandé à rester anonyme.

Le rapport a souligné qu’il était “d’une importance cruciale” pour les autorités libanaises de l’aviation civile de permettre “le recrutement et la rétention de personnel ATS dûment qualifié et expérimenté” comme “une question de la plus haute urgence”.

Une autre préoccupation importante concernait l’absence de procédures pour assurer un registre d’obstacles à jour et pour vérifier la fonctionnalité des aides à la navigation.

“Le Liban doit veiller à ce que les problèmes de sécurité identifiés soient résolus en temps opportun”, indique le rapport.

L’expert en aviation, qui a évalué les conclusions du rapport de manière indépendante, a déclaré : « Les réglementations internationales exigent des procédures pour maintenir une connaissance à jour des obstacles existants autour des aéroports. Cela inclut toutes les nouvelles constructions telles que les tours ou les éoliennes afin d’ éviter les collisions potentielles.

« La vérification des aides à la navigation, qui comprend par exemple le balisage au sol, relève de la responsabilité de l’aérodrome. Ces outils sont essentiels pour aider les pilotes à naviguer en toute sécurité.

Le rapport a souligné un manque de séparation entre le régulateur, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) et les prestataires de services ANS, caractérisé par l’absence de procédures, de réglementations et de formation appropriées.

“Les meilleures pratiques recommandent fortement une séparation claire entre la fourniture de services de trafic aérien et la fonction de régulation qui la supervise pour éviter tout conflit d’intérêts”, a déclaré l’expert de l’aviation.

Une solution potentielle pourrait impliquer que l’aéroport fonctionne pendant des heures limitées pour remédier à la pénurie de ressources, a déclaré l’expert. Il fonctionne actuellement 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

“La formulation est urgente et les recommandations doivent être prises très au sérieux par les autorités libanaises”, a déclaré l’expert.

Les contrôleurs aériens “poussés aux limites”

Le manque de contrôleurs aériens est depuis longtemps un problème, mais il s’est intensifié alors que le pays est aux prises avec une grave crise économique qui fait perdre à la monnaie nationale 97 % de sa valeur et pousse 80 % de la population sous le seuil de pauvreté.

“Il n’y a actuellement que 15 contrôleurs aériens certifiés, alors que l’exigence standard serait de 87”, a déclaré une source du département de l’aviation civile libanaise qui a requis l’anonymat.

“Les contrôleurs aériens ont toujours été confrontés à une pénurie de personnel, mais en raison de la crise, qui a initialement entraîné d’importantes baisses de salaire, un certain nombre d’employés ont pris la décision de quitter le pays.”

Cela a conduit à de très longs quarts de travail, atteignant parfois 24 heures, les contrôleurs aériens travaillant cinq heures d’affilée sans aucune pause et atteignant 72 à 96 heures par semaine, a indiqué la source.

Conformément aux conseils de l’UE, il est recommandé aux contrôleurs de travailler quatre quarts de huit heures suivis de deux jours de repos. Pendant leurs quarts de travail, les contrôleurs doivent travailler pendant une heure et demie, suivis d’une pause d’une demi-heure.

La source a déclaré que chaque quart de travail devrait avoir au moins quatre contrôleurs et un superviseur. Pourtant, en raison de la pénurie drastique de personnel à l’aéroport de Beyrouth, il n’y a actuellement qu’un seul contrôleur actif avec le soutien d’un assistant, tandis que leur collègue se repose.

Les contrôleurs portent un immense fardeau de responsabilité, a déclaré la source.

« Le travail est intrinsèquement stressant , mais le Liban l’a porté à un tout autre niveau. Les contrôleurs aériens sont épuisés et poussés à leurs limites », a déclaré la source.

Malgré la baisse des effectifs et le vieillissement des salariés en place, avec une moyenne d’âge de 45 ans, les remplaçants locaux n’ont pas été recrutés, alors qu’une embauche à l’étranger serait très coûteuse.

La source a également souligné le manque de formation pour ceux qui se trouvent dans les niveaux inférieurs de la hiérarchie, en particulier ceux qui travaillent sur le terrain ou en tant qu’assistants.

« Sur les 20, aucun d’entre eux ne détient la certification nécessaire pour exercer ses fonctions. Leur formation prendrait au moins trois à quatre ans, à condition que nous ayons le centre de formation », ont-ils déclaré.

“Les contrôleurs aériens ont essayé au fil des années d’exiger des emplois et des formations auprès de tous les ministres successifs pour éviter cette situation, en vain”.

Lors d’une récente session avec le comité des travaux publics, Ali Hamie, le ministre intérimaire des travaux publics, a déclaré qu’ils envisageaient de faire venir des contrôleurs aériens de l’OACI pour remédier à la pénurie de personnel, comme l’a rapporté le député de l’opposition Ibrahim Mneimneh .

M. Hamie n’a pas répondu à une demande de commentaire sur les raisons pour lesquelles les 20 contrôleurs aériens qualifiés qui ont réussi l’examen de 2018 n’étaient pas considérés pour ces postes.

Il a été rapporté à l’époque que le lot n’avait jamais été approuvé par la présidence en raison de préoccupations concernant la création d’un déséquilibre sectaire dans le pays, car la plupart des candidats retenus étaient musulmans.

Article écrit en anglaise par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/08/17/beirut-airport-safety-fears-flagged-in-global-watchdog-report/.