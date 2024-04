La mort de Pascal Sleiman, coordinateur des Forces Libanaises dans le district de Jbeil, a suscité une vague d’indignation et de condamnation à travers le Liban, mettant en lumière les tensions persistantes dans le pays. L’annonce de son assassinat, perpétré par un gang dans le but de voler sa voiture selon les résultats préliminaires de l’enquête de l’armée, a entraîné des réactions variées au sein de la classe politique et de la société civile libanaise.

Le Patriarche maronite Béchara Boutros al-Rahi a exhorté à la maîtrise de soi et à la retenue face à cet événement tragique, soulignant la nécessité d’un climat de patience dans ces circonstances délicates et tendues. Cette déclaration intervient alors que les Forces Libanaises qualifient l’assassinat de Sleiman d'”assassinat politique jusqu’à preuve du contraire”, tout en appelant leurs partisans à ne plus bloquer les routes en signe de protestation.

L’appel à la justice et à la punition sévère des coupables a été largement relayé par des entités et personnalités politiques telles que la Ligue Maronite, le Parti Socialiste Progressiste, le parti Kataeb, le Mouvement Patriotique Libre, ainsi que des leaders politiques, des ministres et des députés, parmi lesquels Suleiman Franjieh, le Grand Mufti Jaafarite Sheikh Ahmed Qabalan, et le Premier Ministre par intérim Najib Mikati. Ces derniers ont tous insisté sur l’importance de la sérénité, de la sagesse, et de la non-succomption aux rumeurs et aux émotions exacerbées.

Dans un discours télévisé, le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a nié toute implication de son parti dans l’enlèvement, accusant certains de vouloir attiser les tensions sectaires. Nasrallah a critiqué les Forces Libanaises, le parti Kataeb et certaines stations de télévision pour avoir prématurément désigné le Hezbollah comme responsable, et a déploré les remarques sectaires et les menaces qui ont suivi.

La tenue d’une réunion exceptionnelle du Conseil de Sécurité Intérieure Central est prévue pour discuter de la situation sécuritaire suite à l’assassinat de Sleiman, signe de la gravité avec laquelle les autorités prennent cette affaire.