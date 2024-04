Durant la cérémonie funéraire tenue pour Pascal Sleiman, coordinateur des Forces Libanaises dans le district de Jbeil, le Patriarche Maronite, le Cardinal Mar Béchara Boutros Raï, a souligné l’importance de la miséricorde et de la justice dans ces moments de profonde tristesse et de tension nationale. “Nous sommes les enfants de l’espérance, de la vie, et de l’absence de peur. Nous ne devons pas et ne craindrons pas”, a déclaré le Patriarche dans son homélie, apportant un message de résilience et de force morale à la communauté affligée.

Le Patriarche a également mis en lumière le courage remarquable de la veuve de Pascal, qui, dans un moment de profond désarroi, a remplacé le discours dominant de vengeance et de représailles par un appel au calme et à la confiance dans les institutions militaires et sécuritaires, notamment l’armée libanaise qui a réussi à identifier les auteurs de ce crime tragique. Elle a insisté sur l’importance de comprendre les objectifs derrière cet acte et de révéler les véritables instigateurs, convaincue que la vérité émergera inévitablement.

L’affaire a pris une tournure encore plus sombre lorsque le Patriarche a exprimé sa déception que les auteurs soient des réfugiés syriens, autrefois accueillis par le Liban dans un esprit d’humanité, mais qui, selon lui, représentent maintenant un danger pour les Libanais chez eux. Il a souligné l’urgence de réguler la présence des réfugiés syriens et la nécessité pour les autorités libanaises de traiter cette question grave avec les mesures légales et procédurales appropriées. “Le Liban, déjà accablé par des crises, ne peut pas supporter le poids de la moitié de sa population, un fardeau que même les grandes nations trouveraient difficile à porter”, a-t-il ajouté.

Dans son analyse, le Patriarche a également lié la facilité du crime couvert politiquement à l’absence d’un président de l’État, ce qui, selon lui, contribue à un état de chaos dans les institutions constitutionnelles et à la prolifération des armes parmi les étrangers. Il s’interroge sur qui bénéficie réellement de ce chaos et de cette externalisation des décisions de guerre et de paix, hors de la souveraineté de l’État.