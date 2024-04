Dans un événement tragique qui a secoué le Liban, Pascal Sleiman, coordinateur des Forces Libanaises à Jbeil, aurait été tué dimanche dans le district de Jbeil lors d’une tentative de vol de sa voiture. L’annonce de son décès, qui n’a pas été pour l’heure confirmée autrement que par les témoignages des personnes impliquées faute d’avoir retrouvé pour le moment la dépouille, a été faite par l’Armée libanaise le lundi, après que l’abduction présumée de l’homme ait suscité des tensions dans le pays, entraînant des manifestations et le blocage de l’autoroute vitale de Jbeil.

La Direction du Renseignement de l’armée a réussi à arrêter la majorité des membres syriens de la bande impliquée dans l’opération d’enlèvement. Il est apparu, lors de leur interrogatoire, que l’otage avait été tué par ces derniers dans leur tentative de vol de sa voiture dans la région de Jbeil. Ils ont ensuite transféré son corps en Syrie. L’Armée coordonne actuellement avec les autorités syriennes pour la restitution du corps et les investigations se poursuivent sous la supervision du parquet.

L’armée avait précédemment annoncé l’arrestation de cinq suspects syriens. En réaction à l’abduction de Sleiman, toutes les activités commerciales de la ville de Jbeil ont été suspendues le lundi.

Le téléphone de Sleiman a été retrouvé dans la ville de Thoum à Batroun après son enlèvement et le vol de sa voiture. La voiture des kidnappeurs a été localisée à Tripoli par les agents du renseignement de l’armée.

Les leaders politiques et religieux du Liban ont condamné cet incident. Le Grand Mufti Jaafarite Sheikh Ahmed Qabalan a mis en garde contre “l’exploitation politique” et “la mobilisation sectaire”. Le journal al-Akhbar a rapporté que les Forces Libanaises insistent sur la paix civile et refusent de porter des accusations contre quiconque avant la conclusion des enquêtes de l’armée.

Selon des informations, une voiture portant une plaque d’immatriculation étrangère avec quatre hommes armés à l’intérieur a intercepté la voiture de Suleiman alors qu’il revenait d’un enterrement dans la ville d’al-Kharbeh. Un enregistrement audio de Sleiman parlant à quelqu’un au moment où les hommes armés ont intercepté sa voiture a été diffusé. On l’entend demander à ses agresseurs de ne pas le tuer avant que l’appel ne soit interrompu.

Cet assassinat soulève de nombreuses questions sur la sécurité et la stabilité au Liban, dans un contexte déjà tendu. Les réactions officielles et populaires témoignent de l’impact profond de cette tragédie sur la société libanaise, appelant à une résolution rapide et à la justice pour Pascal Sleiman qui outre ses fonctions au sein des Forces Libanaises, occupait un poste clé au sein de la Banque Byblos.