Le Liban a rendu un dernier hommage aujourd’hui à Pascal Sleiman, coordinateur des Forces libanaises (FL) dans le district de Jbeil, assassiné le 9 avril dernier. Des milliers de personnes ont afflué vers l’église Saint-Georges de Jbeil pour dire adieu à ce militant politique engagé et figure emblématique de la résistance libanaise.

Des voix se sont élevées pour rappeler son engagement et exprimer la détermination de la communauté à poursuivre le combat pour la justice et la stabilité du Liban. Le contexte de ces funérailles est marqué par une profonde tristesse mais également par une forte mobilisation contre la violence et le chaos qui touchent le pays.

La cérémonie funéraire a été marquée par une grande émotion et des témoignages vibrants rendant hommage au courage, à la détermination et au patriotisme de Pascal Sleiman. Les discours des personnalités politiques et religieuses présentes ont tous insisté sur la nécessité de faire éclater la vérité sur cet assassinat et de traduire les coupables en justice.

Samir Geagea, dans lequel il a appelé à l’unité et à la mobilisation pour faire face aux défis qui assaillent le Liban. “Notre combat n’est pas une question de vengeance ou de sectarisme, mais une lutte pour un Liban uni, libre et souverain”, a-t-il déclaré. “Nous ne céderons jamais à la peur et à l’intimidation, et nous continuerons à nous battre pour un avenir meilleur pour notre pays”.

Samir Geagea, chef du parti des Forces Libanaises, a souligné lors de son discours la persistance de la lutte du parti face aux dangers, en déclarant : “À ceux qui demandent ‘et maintenant, quoi ?’, je réponds ‘en temps de danger, les Forces sont présentes’ et la lutte continue.” Il a insisté sur le fait que cette confrontation n’était ni une vengeance, ni une réaction impulsée par des motifs sectaires ou ethniques, mais plutôt un mouvement vers une réalité meilleure, loin des conflits et des humiliations subies à cause de l’instabilité.

Ziad Hawat, membre du bloc politique “République forte” et député, a quant à lui souligné la noirceur qui semble envelopper la région avec des actes de violence qui ciblent les jeunes les plus prometteurs. Dans son éloge à Pascal Sleiman, il a exprimé la détermination de la communauté à ne pas laisser la discorde et la violence prendre racine à Jbeil, une région qui n’avait pas succombé à la division même pendant les guerres.

Des messages d’espoir et de résistance

Les funérailles de Pascal Sleiman ont également été l’occasion pour les Libanais de réaffirmer leur attachement à la paix et à la coexistence. De nombreux messages d’espoir et de résistance ont été lancés, soulignant la volonté du peuple libanais de ne pas se plier à la violence et de s’unir pour construire un avenir meilleur.