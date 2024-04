Nouvelle escalade au Sud du Liban, après les frappes hier du Hezbollah contre Acre en représailles aux raids israéliens touchant la ville de Baalbeck, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a confirmé ce mercredi 24 avril 2024, que les forces israéliennes mènent une “action offensive” contre le sud du Liban, entraînant l’élimination de la moitié des commandants du Hezbollah dans cette région. Ces développements marquent une escalade significative dans les tensions régionales.

Pour le moment, on ignore s’il s’agit d’une opération impliquant des troupes au sol. Cependant, un certain nombre de soldats israéliens ont été concentrés au niveau de la zone frontalière et les routes y menant ont été fermées aux civils.

Selon le ministre Gallant, “des troupes sont déployées en nombre à la frontière et les forces armées mènent actuellement des actions offensives dans tout le sud du Liban”. Les détails précis sur l’ampleur de la pénétration des forces israéliennes sur le territoire libanais n’étaient pas immédiatement disponibles.

Plus tôt dans la journée, l’armée israélienne a signalé avoir ciblé environ 40 positions du Hezbollah dans la région d’Ayta ash Shab, au sud du Liban. Les frappes, effectuées par des jets de combat et de l’artillerie, ont visé des infrastructures de stockage, des armements et d’autres installations utilisées par l’organisation terroriste Hezbollah. Les autorités militaires israéliennes ont indiqué que le Hezbollah utilise intensivement cette zone “à des fins terroristes et a établi de nombreux moyens et infrastructures pour attaquer les civils et les soldats israéliens”.