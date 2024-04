En Israël, les messianiques à l’origine de l’escalade?

Hier, l’ancien premier ministre Ehud Barak a accusé Benjamin Netanyahu d’être sous influence de ministres messianiques afin de conserver le pouvoir. Ces derniers rechercheraient ainsi l’escalade de la violence, voire de risquer un conflit régional, une occasion d’examiner qui sont ces personnes.

Ces derniers exigeraient même aujourd’hui la démission du ministre de La Défense qu’ils jugent trop faible.

Influence politique

Les messianiques en Israël exercent une influence significative à travers plusieurs partis politiques et groupes de pression. Des partis comme le Likoud, le Shas (un parti ultra-orthodoxe séfarade), et plus récemment des partis comme Yamina ou le Parti Sioniste Religieux (anciennement connu sous le nom de HaBayit HaYehudi et d’autres factions plus petites) reflètent divers degrés de l’idéologie messianique dans leurs plateformes. Leurs positions sur les questions de souveraineté, de sécurité, et de démographie sont souvent influencées par cette perspective.

Le sionisme religieux

Le sionisme religieux, un mouvement qui fusionne le nationalisme juif avec des éléments de la foi religieuse juive, est souvent associé aux croyances messianiques. Beaucoup au sein de ce mouvement voient l’État d’Israël non seulement comme une patrie pour les Juifs mais aussi comme une entité ayant un rôle central dans le processus messianique. Cela les amène à soutenir des politiques visant à renforcer le caractère juif de l’État, y compris par le biais de l’éducation, de la législation, et des pratiques publiques, ce qui est paradoxal, puisque la fondation d’Israël a été faite sous influence plutôt de mouvements laïques juifs, dont les doctrines sont plutôt socialistes.

Les écoles et les yeshivas associées au sionisme religieux jouent un rôle crucial dans la propagation des idées messianiques. Ces institutions éducatives forment souvent les jeunes à adhérer à une vision du monde où la terre, la souveraineté, et la Torah sont intrinsèquement liées. De plus, certains médias en Israël sont sympathiques à ces perspectives et contribuent à leur diffusion.

Impact sur la politique intérieure et extérieure

Les messianiques peuvent parfois influencer la politique israélienne, notamment en matière de construction de colonies, de politique de défense, et de relations avec les Palestiniens et les pays voisins. Leur influence est particulièrement notable lorsqu’ils sont bien représentés dans des coalitions gouvernementales, où ils peuvent façonner la politique en accord avec leurs croyances.

Les messianiques favorisent généralement l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie, qu’ils considèrent comme une partie intégrale de la terre biblique d’Israël. Cette perspective est souvent motivée par des croyances religieuses qui voient dans la colonisation une réalisation des prophéties bibliques et une étape nécessaire à la venue du Messie. Lorsqu’ils font partie du gouvernement, ces groupes poussent pour des politiques qui soutiennent et étendent les colonies, malgré l’opposition internationale et les tensions que cela peut engendrer avec les Palestiniens.

Sur le plan de la défense, les messianiques peuvent plaider pour une posture plus agressive et sécuritaire, particulièrement en ce qui concerne la gestion du conflit israélo-palestinien. Cela inclut souvent des opérations militaires plus fréquentes et dures dans les territoires occupés et une réponse forte contre les roquettes et les attaques venant de Gaza ou du Liban. Leur influence peut conduire à une militarisation accrue des politiques israéliennes, ce qui peut parfois exacerber les tensions avec les communautés et nations voisines. Durant le conflit de Gaza, on a vu ces ministres d’extrême droite réclamer un nettoyage ethnique non seulement de la Bande de Gaza mais aussi de la Cisjordanie.

Les messianiques tendent à être moins favorables aux négociations de paix avec les Palestiniens, percevant des concessions territoriales comme contraires à leurs convictions religieuses et historiques. Ils sont souvent opposés à la création d’un État palestinien et peuvent influencer le gouvernement à adopter une ligne dure dans les négociations et dans la gestion quotidienne du conflit, y compris en ce qui concerne les droits et le traitement des Palestiniens. Ils souhaitent par exemple le retour des colonies à Gaza mais aussi la colonisation du Sud Liban.

Netanyahu et la politique israélienne, une alliance messianique qui dépasse tout de même le cadre israélien

Benjamin Netanyahu a souvent formé des coalitions gouvernementales incluant des partis de droite et des sionistes religieux, qui ont des vues messianiques. Ces coalitions lui ont permis de maintenir une base de soutien solide, nécessaire pour ses politiques et sa survie politique. Cependant, Netanyahu a également cultivé des relations étroites avec des leaders évangéliques américains et a utilisé leur soutien pour renforcer le soutien américain à ses politiques au travers du parti républicain.

Le soutien des messianiques américains, souvent orchestré à travers des visites en Israël, des dons substantiels, et un soutien politique lors des élections américaines, est perçu comme un levier important par certains politiciens israéliens. Ce soutien aide à consolider une base pro-israélienne aux États-Unis, ce qui se traduit par un appui politique et financier continu à Israël au détriment au final des intérêts américains eux-même.

Cette convergence d’intérêt se fait sur plusieurs points: